Україна розраховує на ухвалення резолюції ООН щодо міжнародного механізму відшкодування за рахунок заморожених російських активів – Президент

Україна розраховує на ухвалення резолюції Організації Об’єднаних Націй стосовно міжнародного механізму вилучення заморожених російських активів як репарацій за розв’язану війну. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Президентом Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассісом у Києві.

Глава держави зазначив, що Україна вже заморозила активи багатьох громадян Росії, на яких накладено санкції.

«Я підписав указ, увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, там 3000 осіб. Там є заморожені активи, і відшкодування від них ми обов’язково отримаємо у наш бюджет», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України подякував країнам, які також заморозили активи Росії, зокрема рахунки російських юридичних осіб. Серед інших підтримала Україну в цьому питанні Швейцарія.

Водночас Глава держави наголосив на важливості запровадження міжнародного механізму передачі Україні заморожених активів країни-агресора як відшкодування.

«Над цим ми працюємо – щоб була підтримана Організацією Об’єднаних Націй відповідна резолюція щодо впровадження міжнародного механізму відшкодування. Багато країн уже готові це робити. Я думаю, що до кінця поточного року ми матимемо реальні рішення, бачитимемо реальний механізм», – розповів Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що питання впровадження механізму відшкодування заморожених активів розглядатиметься на Міжнародній експертній конференції з питань відновлення та відбудови України, яка відбудеться цього місяця в Берліні.