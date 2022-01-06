Україна ще ніколи не мала такої підтримки міжнародної спільноти, як у нинішній вирішальний час – Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак переконаний, що наша держава разом з іноземними партнерами зробить усе для недопущення ймовірної ескалації з боку Російської Федерації та для встановлення миру на сході України.

Про це він сказав під час онлайн-зустрічі, організованої американським аналітичним центром Atlantic Council, яку модерував директор Євразійського центру при Атлантичній раді, колишній Посол США в Україні Джон Гербст.

«Сьогодні, коли є загроза ескалації з боку Росії, ми відчуваємо, можливо, найсильнішу підтримку України за роки її незалежності», – вважає Андрій Єрмак.

Він зазначив, що Президент Володимир Зеленський і представники його команди перебувають на постійному зв’язку з усіма міжнародними партнерами України.

Андрій Єрмак наголосив, що жодні питання безпеки у Європі не можуть обговорюватися без нашої держави і не може йтися про безпеку на Європейському континенті без припинення війни на сході України. Саме тому наша держава вітає задекларовану партнерами позицію стосовно дотримання принципу «нічого про Україну без України».

Керівник Офісу Президента також зробив акцент на важливості забезпечення енергетичної безпеки України, якій серйозно загрожує запуск газопроводу «Північний потік – 2», якщо він відбудеться. Тому наша держава має отримати конкретні гарантії своєї енергетичної безпеки, що є невід’ємною складовою енергетичної безпеки Європи.

Андрій Єрмак зауважив, що навіть у такі складні часи Україна у важких умовах здійснює реальні історичні реформи. За його словами, ці перетворення наштовхуються на значний спротив старої корупційної олігархічної системи. Саме тому Президент Володимир Зеленський ініціював ухвалення закону про деолігархізацію, який не спрямований проти конкретних осіб і свободи слова та ЗМІ, а є першим кроком та рамковим документом, що має покласти край підкупу парламентарів і впливу олігархів на політичні рішення.