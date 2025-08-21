Україна синхронізувала санкції з Канадою та запровадила обмеження проти низки осіб, що сприяють російській окупації

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо синхронізації та запровадження санкцій і підписав відповідні укази.

Україна повністю синхронізувала санкції, які цьогоріч запровадила Канада проти 139 фізичних та юридичних осіб, що працюють на війну РФ проти нашої країни.

Ідеться про 74 фізичних і 65 юридичних осіб, які причетні до промислової та енергетичної галузей РФ, російського ВПК, пропаганди російських наративів за кордоном, інформаційних операцій проти України, а також про представників органів державної влади Росії та силових структур Білорусі.

Зокрема, це: «Олчіпс», що постачає в РФ товари подвійного призначення, як-от мікроелектроніка; китайські «Хенгуе Тек» – постачальник електронних інтегральних схем – і «Вай-ел-ейч Електронікс Ейч-кей Ко» – дистриб’ютор електронних компонентів; кіпрський «Азія Шіппінг Холдинг» – власник суден, які перевозять зброю та боєприпаси з КНДР до РФ; «Парамаунт Енерджі енд Коммодітіс СА», що пов’язана з російською торгівлею нафтою; особи, дотичні до компанії «Трансморфлот» та Архангельського морського порту.

Ці санкції також уже частково синхронізовані у європейських партнерів. Україна продовжить працювати над синхронізацією санкцій інших союзників, а також разом із партнерами готує рішення щодо синхронізації українських санкцій у юрисдикціях партнерів.

У другому указі йдеться про санкції проти 28 осіб, які залучені до ведення бізнесу на тимчасово окупованій території України та пропагандистської діяльності. Це, зокрема, блогери та військові кореспонденти.

По кожному прізвищу Україна веде роботу з правоохоронними органами країн-партнерів.