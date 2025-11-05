Україна синхронізувала санкції з Євросоюзом і запровадила обмежувальні заходи проти російських суб’єктів, які працюють на видобуток ресурсів в Арктиці

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо синхронізації 19-го пакета санкцій Євросоюзу та запровадження обмежень проти російських суб’єктів, які працюють на видобуток ресурсів в Арктиці.

Відсьогодні 19-й пакет санкцій Європейського Союзу набуває чинності в Україні. До нього увійшли 14 фізичних і 57 юридичних осіб, які причетні до підтримки російської воєнної машини й обходу санкцій. Він діє проти експорту російських ресурсів і схем постачання в Росію електронних компонентів. Загальний вплив 19-го пакета на обмеження російських заробітків оцінюється щонайменше в десятки мільярдів євро щороку.

Серед підсанкційних осіб – керівництво стратегічних російських і білоруських підприємств, ті, хто «перевиховує» дітей і підлітків на тимчасово окупованих територіях, підприємства російського ВПК, криптовалютні біржі, золотодобувна компанія та компанії – покупці сирої нафти російського походження.

Загалом із початку року Україна синхронізувала вже 12 пакетів санкцій із партнерами: Великою Британією, Канадою, США, Японією та Європейським Союзом.

Другий указ стосується санкцій проти російських суб’єктів, які працюють на видобуток ресурсів в Арктиці. До нього увійшли 18 фізичних і 36 юридичних осіб, які забезпечують видобування та експорт російських енергоресурсів, розробники й виробники військово-інженерної техніки.

Також санкції запроваджені проти компаній, які здійснюють промислові дослідження, геологічну розвідку та розробку родовищ корисних копалин і виробництво сировинної продукції, ті, хто залучений до постачання російського вугілля на експорт через морські транспортні шляхи в обхід санкцій, використовуючи компанії-посередники.

«Вже знаємо, що цей наш санкційний крок буде продовжений партнерами через урахування наших пропозицій у їхніх санкційних пакетах. Дякую всім, хто допомагає», – зазначив Президент України.

Глава держави доручив готувати нові рішення РНБО України за відповідними поданнями щодо субʼєктів у сфері російської пропаганди та воєнного виробництва й проти колаборантів.

«Буде наша санкційна відповідь і на російські санкції проти Прем’єр-міністра України та інших наших урядовців. Звісно, російські санкції, на відміну від санкцій світу, не створюють реальних проблем, але в час, коли разом із нами більшість світу намагається зробити все можливе для завершення цієї війни, будь-які російські ескалації, зокрема пропагандистські, заслуговують на належну та відчутну відповідь», – наголосив Володимир Зеленський.