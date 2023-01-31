Україна сьогодні є найкращим іміджмейкером для НАТО, і її членство лише посилить Альянс – Андрій Єрмак під час спілкування з членами Європарламенту

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак узяв участь у режимі відеозв’язку у спільній зустрічі Комітету із закордонних справ та підкомітету з питань безпеки та оборони Європейського парламенту.

До засідання також приєднався колишній Генеральний секретар НАТО та екс-прем’єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен, який разом з Андрієм Єрмаком є співголовою міжнародної групи, що напрацювала пропозиції у вигляді документа під назвою «Київський безпековий договір» для надання Україні надійних гарантій безпеки до набуття повноцінного членства в НАТО.

Виступаючи перед присутніми, керівник Офісу Президента подякував за те, що Європарламент із самого початку повномасштабного російського вторгнення підтримував нашу країну в боротьбі за свободу та незалежність.

Андрій Єрмак зазначив, що агресивна війна Росії проти України триває і Кремль прагне взяти реванш за поразки, яких зазнав майже за рік боїв.

У цій ситуації, наголосив керівник Офісу Президента, актуальним і життєво важливим є забезпечення України всім спектром озброєння, і ЄС має діяти на випередження. Зокрема, перезапустити свій оборонно-промисловий комплекс та дозволити приєднатися до нього українським підприємствам. Також необхідно посилювати санкційний тиск на агресора.

За його словами, все це допоможе швидше закінчити війну повним відновленням територіальної цілісності й суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах.

При цьому керівник Офісу Глави держави зазначив: у Росії вважають, що воюють із Заходом. Тому ця війна є агресією проти всієї Європи та цінностей, які її об’єднують. Крім того, з Москвою безглуздо шукати діалогу, бо вона не вміє говорити нарівні.

Андрій Єрмак нагадав, що Президент Володимир Зеленський на листопадовому саміті G19 представив українську формулу миру, основою та пріоритетом якої є міжнародна безпека – ядерна, енергетична, продовольча, екологічна, і, звичайно, військова безпека, яка стосується всіх. А міжнародна група Єрмака-Расмуссена розробила проект Київського безпекового договору, який також покликаний допомогти затвердити дієві гарантії безпеки для нашої країни на майбутнє.

Зі свого боку Андерс Фог Расмуссен зазначив, що одним із пунктів формули миру Президента України є система міцних гарантій, які забезпечили б незалежність і територіальну цілісність України в довгостроковій перспективі.

«Ці гарантії не замінюють прагнення України приєднатися до НАТО. Це рішення ухвалюватиме український народ. Але для членства в НАТО потрібно багато часу, а Київський безпековий договір – це те, що можна втілити в життя зараз», – сказав він.

Колишній Генеральний секретар НАТО зауважив, що ці пропозиції передбачають посилення спроможностей України та наявність потужних Збройних Сил, щоб країна була здатна себе захищати. І для цього потрібна підтримка партнерів України в межах указаного договору. Вони мають взяти на себе відповідні зобов’язання. Також ідеться про побудову в Україні сучасного оборонно-промислового комплексу.

Крім того, підписанти документа мають взяти зобов’язання запровадити автоматичні миттєві санкції щодо Росії у разі подальшої чи нової агресії.

«Цей договір пропонує посилену самооборону для забезпечення миру. Це також дає змогу уникнути помилок минулого. Попередні гарантії безпеки для України виявилися марними, зокрема сумнозвісний Будапештський меморандум. Київський безпековий договір робить навпаки. Він дає позитивні гарантії: надання практичної матеріальної підтримки для посилення здатності України захищатися», – пояснив Андерс Фог Расмуссен.

Голова підкомітету з питань безпеки та оборони Європейського парламенту Наталі Луазо зазначила, що Європарламент рішуче засуджує війну Росії проти України, а ЄС має й далі надавати фінансову, гуманітарну підтримку та військову допомогу Україні. Вона нагадала, що Європейський парламент визнав Росію державою – спонсором тероризму.

Наталі Луазо переконана, що вже сьогодні потрібно думати над тим, як у майбутньому гарантувати безпеку України та всього Європейського континенту. На її думку, слушно дотримуватися рекомендацій, які закликають до багаторівневих гарантій безпеки.

Заступник голови Комітету із закордонних справ Європарламенту Урмас Пает висловився за те, щоб говорити про гарантії безпеки вже зараз – ще до того, як Україна переможе у війні.

«Це дуже важливо, щоб мобілізувати всі необхідні політичні, фінансові, військові та дипломатичні ресурси, щоб гарантувати неповторення в майбутньому тих жахів, свідками яких ми є сьогодні», – сказав він.

На переконання Урмаса Паета, Київський безпековий договір містить чіткі пропозиції щодо безпекових гарантій для України.

«Україна розраховує на нашу підтримку формули миру, про яку оголосив Президент Володимир Зеленський», – зазначив заступник голови Комітету.

Відповідаючи на запитання депутатів – представників різних груп Європарламенту, Андрій Єрмак також заявив, що Україна не має жодного сценарію перемоги у війні, який не передбачав би стовідсоткового відновлення територіальної цілісності нашої держави в міжнародно визнаних кордонах.

«Всі інші пропозиції про будь-які перемовини у той час, поки російські солдати перебувають на нашій землі, є абсолютною російською пропагандою. При Президентові Зеленському – і це, я впевнений, також позиція українського народу – жодних нових «мінськів», жодних нових «нормандських форматів» не буде. І це треба чітко усвідомлювати», – наголосив він.

Андрій Єрмак переконаний, що світ має справу із сучасним фашизмом, адже на окупованих територіях України та в Росії знову існують концтабори. А скоєні російськими окупантами злочини євродепутати можуть побачити на власні очі, відвідуючи нашу країну.

На його думку, українці ціною власних життів показали, що не потрібно боятися, коли відстоюєш свої цінності.

«Ми сьогодні є найкращим іміджмейкером для НАТО, показавши рівень Росії. Росія чітко розуміє, що вона сьогодні не спроможна диктувати умови країнам НАТО. Давайте разом не втрачати цього! За це заплачено тисячами життів українців, українських дітей. А членство України в НАТО лише посилить Альянс», – сказав керівник Офісу Президента.

Реагуючи на поставлені запитання, Андрій Єрмак також акцентував, що навіть під час війни Україна продовжує реформи, розбудовує антикорупційну систему, проводить деолігархізацію. І свідченням цього є гучні антикорупційні справи.

Керівник Офісу Президента ще раз подякував за допомогу країнам Європи, їхнім лідерам і народам за підтримку України та українців протягом цих місяців.

«Ваші громадяни вже чітко розуміють, що Україна є частиною європейської родини. І ми наполегливо цілодобово працюємо, щоб це якнайшвидше стало реальністю», – наголосив Андрій Єрмак.