Україна сьогодні є суб'єктною на міжнародній арені, першою за цифровізацією й будівництвом доріг, і цим потрібно пишатися – Президент на зустрічі з депутатами «Слуги Народу»

Під час робочої поїздки до Львівської області Президент України Володимир Зеленський взяв участь у нараді з депутатами політичної партії «Слуга Народу» та керівництвом центральних органів виконавчої влади, що відбулася в місті Трускавці.

Глава держави заслухав презентації від робочих груп за участю депутатів і міністрів (вісім кластерів) щодо деталізації ініційованого ним Плану трансформації країни за напрямками: військова безпека та міжнародні відносини; енергетична незалежність і «зелена» трансформація; людський капітал; технологічний розвиток і ринкові трансформації; інфраструктура й місцевий розвиток; продовольчий хаб; цифровий хаб; верховенство права.

Ці кластери містять цілі та KPI для відповідних сфер до 2023 року, проекти та реформи, що мають бути реалізовані, та закони, які необхідно ухвалити.

Володимир Зеленський активно реагував на презентації та ставив гострі запитання. Зокрема, він цікавився, коли можна очікувати ухвалення у Верховній Раді закону про Службу безпеки України, коли наша держава почне виробляти власні вакцини, зокрема проти COVID-19, коли з'являтимуться філії українських університетів за кордоном.

Президент відзначив успішність розвитку інфраструктури в Україні, а також діджиталізації.

«За ці два з половиною роки у нас з'явилася цифровізація держави. Ми – номер один сьогодні у Європі. І це зробила й партія «Слуга Народу», – наголосив він.

Володимир Зеленський додав, що Україна зараз також є першою у Європі за темпами будівництва доріг. «Статистично ми будуємо більше за всіх на місяць. Номер один у Європі!» – заявив Президент.

Глава держави відзначив й ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції.

«Тому пишайтеся трішки собою і складним шляхом. Коли ми говоримо про земельну реформу, то є багато питань, як повільно вона йде. Але я вважаю, що це виклик і перемога, з чим я хочу вас привітати», – зазначив Президент.

Він зауважив, що в країні є багато викликів у сфері медицини, на що вплинула пандемія COVID-19.

«Але сьогодні я бачу команду з медицини. Ми обрали міністра, працює комітет, і ми готові до викликів», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави акцентував, що Офіс Президента та Міністерство закордонних справ багато зробили для міжнародної суб'єктності України, і це є найголовнішою перемогою цього року.

«Багато, але мало. Чому мало? Я поясню. У нас немає часу розраховувати, що нас візьмуть у Євросоюз: «давайте почекаємо ще п'ять років». Ви знаєте, що в нас війна. Не хочу жалітися. Вважаю, що ми потужні. І сьогодні наша політика «нахабна». І я переконаний, що без сильної міжнародної політики, без такої «нахабності» ніхто не бачитиме кроків України вперед», – упевнений він.

За словами Володимира Зеленського, в країні нарешті потужно запрацювала Рада національної безпеки і оборони, і різні фінансові групи, олігархи, державні зрадники відчувають її тиск.

Президент також зазначив, що до партії «Слуга Народу» є певні питання.

«Я вважаю, вам треба звернути увагу передусім на свою роботу. І треба бути на місцях. Треба працювати, незважаючи на те, мажоритарник ви чи йшли по списку – все одно це ваш регіон, ви його любите, вам повірили», – сказав Глава держави.

На його думку, партія «Слуга Народу» тільки народилася, вона «ще маленька».

«За розмірами вона велика, але досвіду ще мало в усіх. Це правда. Але я впевнений, що є великий шлях, і цей шлях ви можете пройти. Найсильніші точно це пройдуть», – додав Президент, звертаючись до депутатів.

Володимир Зеленський упевнений, що за наступні два з половиною роки можна зробити все, що було обіцяно.

«Принаймні все те, що залежить від нас. Якщо війна – складне питання, і залежить не тільки від нас, то в програмі партії «Слуга Народу» і в програмі Президента не існує пунктів, які ми не можемо виконати», – наголосив Глава держави.