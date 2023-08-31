Україна спільно з ООН напрацьовує імплементаційну стратегію превенції та подолання порушень прав дітей в умовах збройної агресії РФ – Дар’я Герасимчук

За співголовування радниці – уповноваженої Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’ї Герасимчук та голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурата Шахіна відбулася стратегічна сесія з питань дітей у збройних конфліктах.

У межах програми Bring Kids Back UA, підготовленої за дорученням Президента Володимира Зеленського, українська міжвідомча робоча група спільно з агенціями та структурами ООН в Україні розпочала працювати над стратегією імплементації Спільного плану заходів щодо запобігання та припинення грубих порушень прав дітей в умовах збройної агресії РФ проти України.

У першій частині стратегічної сесії менеджер ЮНІСЕФ в Україні з питань захисту дітей у надзвичайних ситуаціях Мішель Оліель презентувала Механізм моніторингу та звітності, який запустили в Україні із того моменту, як російські збройні сили та озброєні угруповання було включено у «список ганьби» порушників Річного звіту Генерального секретаря ООН з питань дітей та збройних конфліктів.

«Від того, як ми сьогодні працюємо разом, залежать рішення, які ухвалюються, та зусилля, яких докладають на міжнародному рівні», – прокоментувала Мішель Оліель.

Під час стратегічної сесії розроблялися пропозиції щодо подальших спільних кроків для запобігання вербуванню та використанню українських дітей, їх убивствам та каліцтвам, сексуальному насильству над ними, нападам на школи й лікарні, а також викраденню Росією юних українських громадян.

«Ми всіма способами захищаємо наших дітей і працюємо над тим, щоб кожна наша дія, кожен превентивний крок впливали на Російську Федерацію та змушували російського агресора припинити його злочинну діяльність. І сьогодні, коли ми спільно з ООН напрацьовуємо імплементаційну стратегію превенції та подолання порушень проти дитини в умовах збройної агресії РФ, ми робимо кроки для порятунку від жахіть війни та повернення кожної української дитини», – зазначила Дар’я Герасимчук.

За місяць відбудеться наступне спільне засідання української міжвідомчої робочої групи за участю керівників структур ООН в Україні, на якому всі напрацьовані сьогодні пропозиції та практичні кроки будуть представлені Організації Об’єднаних Націй для подальшої реалізації.