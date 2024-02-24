Україна сподівається на позитивне рішення партнерів щодо надання довгоочікуваної допомоги

Україна очікує на позитивні рішення щодо фінансової та військової підтримки від союзників для посилення на полі бою. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції в межах форуму «Україна. Рік 2024».

«Я зустрічався із сенаторами, з обома партіями, і всі сигнали у різних форматах знає Президент Байден, влада та опозиція. Вони знають, що нам потрібне це рішення впродовж місяця», – наголосив Глава держави.

За його словами, здебільшого ці кошти залишаються на території США – у компаніях, що виготовляють зброю, яка потрібна Україні, зокрема системи ППО та ракети до них.

Водночас, як акцентував Володимир Зеленський, Україна вже підписала низку двосторонніх угод у сфері безпеки з європейськими країнами, де вказані конкретні обсяги допомоги.

«З’явилася серйозна конкретика щодо грошей, і ми не просто так наполягали на цій конкретиці, бо бачимо виклики у США. Але розраховую на те, що США залишаться лідерами демократії у світі», – зазначив Глава держави.

Щодо далекобійної зброї, зокрема ATACMS 300, за словами Президента, то в цьому питанні є позитивні очікування.

«Справді, ми довго працюємо над цим питанням. Якщо узагальнити, я перебуваю в позитиві від нещодавніх розмов із нашими партнерами», – додав він.

Крім того, Глава держави зазначив, що бачить зміни у ставленні Європи до війни в Україні, особливо впродовж останніх кількох місяців.

«Я думаю, вони принаймні розуміють, наскільки це є небезпечним для них. Що Путін – не тільки наш ворог, а це ворог для всієї Європи. Я думаю, вони зрозуміли, що Путін продовжуватиме цю війну», – сказав Володимир Зеленський.

На його переконання, саме тому лідери європейських країн почали збільшувати виробництво боєприпасів, зокрема калібру 155 мм.

Водночас Глава держави зауважив, що суспільства європейських держав усе ще не готові воювати проти Росії на полі бою. І щоб їм не довелося цього робити, Європейський Союз має посилювати Україну.