Україна стає впливовою державою, і спорт має бути невід’ємною частиною цього впливу – Президент на зустрічі зі студентами спортивних навчальних закладів

З нагоди прийдешнього Дня фізичної культури і спорту Президент України Володимир Зеленський поспілкувався зі студентами 29 навчальних закладів сфери фізичної культури та спорту із різних регіонів країни.

Глава держави наголосив, що спорт впливає на багато інших сфер життя – від фізичного виховання й психологічної стійкості конкретної людини до міжнародної політики.

«Україна стає впливовою державою, і спорт є невід’ємною частиною цього впливу», – переконаний Володимир Зеленський.

Тому, за його словами, велику вагу мають успіхи українських спортсменів на масштабних міжнародних змаганнях, адже вони – обличчя країни.

«Є напрями, які повинні бути пріоритетними, бо вони матимуть вплив на міжнародні відносини й посилюватимуть Україну», – сказав Глава держави.

Водночас, як зауважив Президент, не менш важливим є здоров’я кожного українця і народу загалом.

«Україну потрібно відбудовувати, і це мають робити розумні й сильні люди. Українці мають довше жити, а для цього потрібен здоровий спосіб життя», – додав він.

Володимир Зеленський розповів студентам, що заняття спортом дуже мобілізують його особисто й допомагають підтримувати працездатність, зняти напругу та впорядкувати психологічний стан.

«І взагалі – треба просто бути у формі. Треба, щоб росіяни нас боялися, тож ми всі маємо бути у формі. Країна має виглядати міцною, витривалою, бути готовою боротися. Дуже важливо, щоб наші громадяни розуміли важливість спорту. Спортсмени й політики мають популяризувати спорт як один із найважливіших напрямів», – сказав він.

Відповідаючи на запитання студентів із прифронтових регіонів, Президент наголосив, що держава обов’язково звертатиме увагу на потреби молоді, зокрема спортсменів, у цих областях України. Також, на його переконання, важливим завданням є повернення талановитих українських атлетів з-за кордону.

«Коли закінчиться війна, ми будемо повертати найкращих. Ми почали цю програму до війни. На жаль, не встигли зробити всі відповідні кроки. Ми можемо повертати людей, будьмо чесними, на нормальні умови, зарплати. Підтримувати таланти фінансово та інфраструктурою. Вкладати кошти в цей напрям після війни ми точно будемо», – розповів Глава держави.

Спілкуючись зі студентами Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, 1200 студентів якого сьогодні змушені навчатися онлайн через повномасштабну російську агресію, Володимир Зеленський запевнив, що Україна відновить усі виші та інші заклади освіти, зруйновані внаслідок вторгнення Росії.

«Запоріжжя – в одній із найскладніших ситуацій. Така ж складна ситуація на Харківщині, на Півдні. Пріоритети щодо відбудови будуть такі, що той, хто постраждав більше, буде відбудований раніше. Прикордонні області житимуть нормальним життям. Там буде безпечно. Нам ще не вистачає підтримки щодо протиповітряної оборони», – зазначив Глава держави.