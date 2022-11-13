Україна створює перший у світі флот морських дронів: на нього збиратимуть через United24

На ініційованій Президентом України Володимиром Зеленським фандрейзинговій платформі United24 розпочався збір коштів на флот морських дронів. Його головне завдання – захист акваторії українських морів і мирних міст від крилатих ракет, які російські війська запускають із кораблів. Флот також допоможе розблокувати коридор для цивільних суден, які везуть зерно для всього світу.

З 24 лютого армія РФ випустила по Україні понад 4500 ракет. Кожна п'ята з них – із моря. Україна не мала що протиставити агресору, адже український флот втратив 80% своїх суден після окупації Криму у 2014 році.

Але 29 жовтня 2022-го сталася перша морська атака в історії, здійснена виключно безпілотними засобами. Морські дрони атакували російський флот у Севастополі. Вони уразили три кораблі РФ, зокрема флагман «Адмірал Макаров». Росія втратила беззаперечну перевагу на воді.

Після цих подій Президент України оголосив про формування спеціального флоту: «Будемо акумулювати кошти для флоту морських дронів. Думаю, абсолютно кожен розуміє, що це й для чого, і впевнений, що мільйони людей підтримають і такий напрямок у нашій обороні. Як це працює, усі вже бачили. І це лише для захисту нашої морської акваторії – на чуже ми не претендуємо».

Командувач Військово-Морських сил Збройних Сил України Олексій Неїжпапа акцентував, що російський флот постійно тероризує мирні українські міста.

«Поява сотні надводних апаратів багатопрофільного призначення закріпить успіх ВМС після потоплення крейсера «Москва» та відвоювання острова Зміїний, дасть нам змогу краще захищати і море, і всю територію країни. Вони можуть брати участь у дальній розвідці, спостереженні за береговою активністю, супроводі та підтримці традиційного флоту, конвоюванні торговельних суден, коригуванні ракетних ударів та артилерії, захищати наші пункти базування та протидіяти десантним операціям. Подібні морські дрони вже довели свою ефективність і можуть суттєво змінити ситуацію в акваторії Чорного моря», – розповів Олексій Неїжпапа.

Морський дрон – це унікальна й засекречена українська розробка. Один такий апарат коштує 10 млн грн. У вартість входить: дрон, оснащений системою автопілотування, відеопідсистемами, зокрема нічного бачення, спеціальним зв'язком, захищеним від впливу ворожих засобів РЕБ, резервними модулями зв’язку та бойовою частиною, а також наземна автономна станція управління, системи транспортування та зберігання, центр обробки даних.

Збір проводитимуть по всьому світу, а кошти на перші десять дронів планують зібрати за один день.

«Через United24 Україні допомагають донори зі 110 країн. Ми бачимо, як упродовж півроку роботи платформи постійно зростає кількість тих, хто підтримує збори на напрям «Оборона та розмінування». Люди в усьому світі розуміють, що для перемоги України потрібно підсилювати нашу армію. Морські дрони можуть суттєво змінити ситуацію в акваторії Чорного моря. Маленькі та швидкі, вони здатні успішно атакувати російські кораблі вартістю сотні мільйонів доларів. А отже, виконати своє ключове завдання – змусити ці кораблі залишатися в бухті через страх бути ураженими. У цій війні технологій Україна знову демонструє винахідливість», – наголосив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.