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Україна та Австрія посилять співпрацю для запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України

10 липня 2025 року - 14:28

Україна та Австрія посилять співпрацю для запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України

Україна та Австрія активізують спільну роботу для запуску Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Це стало ключовою темою обговорення під час зустрічі заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої та Посла Австрійської Республіки в Україні Роберта Мюллера.

Ірина Мудра подякувала Австрії за підтримку, зокрема за проведення у Відні зустрічей Коаліції держав зі створення Спеціального трибуналу. Вона наголосила, що важливо якнайшвидше його запустити.

«Ми цінуємо принципову позицію Австрії в підтримці міжнародного правопорядку. У світі, де зло прагне залишитися безкарним, така позиція – не просто підтримка України, це вибір на користь справедливості», – зазначила заступниця керівника Офісу Глави держави.

Сторони також обговорили завершення роботи над створенням міжнародного компенсаційного механізму та необхідність використання заморожених російських активів на користь України.

Посол Австрії підтвердив готовність Відня й надалі підтримувати нашу країну й у двосторонньому форматі, і в межах міжнародних організацій: ООН, Ради Європи та ОБСЄ.

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