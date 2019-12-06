Україна та Азербайджан демонструють близькі позиції з багатьох питань на регіональному та глобальному рівнях – Володимир Зеленський

Україна та Азербайджан незмінно підтримують одне одного в питаннях відновлення суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів, наголосив Президент України Володимир Зеленський.

«Наші відносини перевірені часом. Ми завжди допомагали одне одному у важкі хвилини, в дуже складні моменти сучасної історії. А отже, Азербайджан був, є і буде для України надійним другом, і я впевнений, що буде стратегічним партнером», – заявив Володимир Зеленський за результатами зустрічі з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Баку.

Він зазначив, що переговори української та азербайджанської делегацій відбулися в атмосфері взаємної щирості та довіри.

«Важлива тема сьогоднішньої бесіди – це забезпечення регіональної та національної безпеки. Передусім йдеться про війну на сході України та нагірно-карабаський конфлікт. Ми незмінно підтримуємо одне одного в питаннях відновлення суверенітету та територіальної цілісності наших держав у межах міжнародно визнаних кордонів. Ми продовжимо спільну роботу в цьому напрямі як у двосторонньому форматі, так і в рамках міжнародних організацій», – наголосив Президент України.

Володимир Зеленський висловив упевненість, що в майбутньому українсько-азербайджанські відносини тільки зміцнюватимуться та вийдуть на новий рівень.

«Наші держави демонструють близькі позиції з багатьох питань як на регіональному, так і на глобальному рівнях. І тому я щиро хочу побажати успіхів головуванню Азербайджану в ГУАМ – воно буде у 2020 році», – сказав він.

Зі свого боку Президент Азербайджану Ільхам Алієв зазначив, що візит Володимира Зеленського є підтвердженням високого рівня політичних відносин двох держав.

«Я оцінюю візит як успішний. Переконаний, що цей візит буде новим поштовхом і новою сторінкою в українсько-азербайджанських відносинах. Обговорюючи конкретні питання, ми дали чіткі інструкції та вказівки відповідним міністерствам і відомствам», – заявив він.

Серед іншого Президент Азербайджану наголосив, що держави мають великий потенціал і можливості для нарощування співпраці у туризмі.

«Обмін досвідом у цій сфері, реалізація спільних проектів також мали місце на переговорах», – сказав Ільхам Алієв.