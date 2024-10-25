Україна та Болгарія розпочали переговори про підписання двосторонньої безпекової угоди

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів перший раунд переговорів з болгарською стороною щодо укладення двосторонньої безпекової угоди за дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави, а також на виконання Спільної декларації G7.

Україна та Болгарія розпочали роботу над проєктом документа й узгодили його ключові положення.

«Україна вже уклала 27 угод на виконання Спільної декларації «Групи семи». Дуже важливо мати такий документ з Болгарією як нашим стратегічним партнером у Чорноморському регіоні», – наголосив Ігор Жовква.

Сторони узгодили подальший графік перемовин, щоб якнайшвидше підготувати фінальний текст угоди.