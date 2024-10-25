Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
У листопаді будемо готові представити фінальний документ для другого Саміту миру – звернення Президента
У листопаді будемо готові представити фінальний документ для другого Саміту миру – звернення Президента

25 жовтня 2024 року - 20:53

Переглянути всі відео
ностанні новини

Україна та Болгарія розпочали переговори про підписання двосторонньої безпекової угоди

25 жовтня 2024 року - 21:10

У листопаді будемо готові представити фінальний документ для другого Саміту миру – звернення Президента

25 жовтня 2024 року - 20:51

Президент дав доручення військовим та урядовцям за підсумками зустрічі з представниками громадянського суспільства

25 жовтня 2024 року - 20:47

З 1 січня 2025 року Україна стане 125-ю державою – учасницею МКС

25 жовтня 2024 року - 20:13

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент прийняв вірчі грамоти від послів іноземних держав
Президент прийняв вірчі грамоти від послів іноземних держав

25 жовтня 2024 року - 20:02

Перейти до всіх галерей

Україна та Болгарія розпочали переговори про підписання двосторонньої безпекової угоди

25 жовтня 2024 року - 21:10

Україна та Болгарія розпочали переговори про підписання двосторонньої безпекової угоди

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів перший раунд переговорів з болгарською стороною щодо укладення двосторонньої безпекової угоди за дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави, а також на виконання Спільної декларації G7.

Україна та Болгарія розпочали роботу над проєктом документа й узгодили його ключові положення.

«Україна вже уклала 27 угод на виконання Спільної декларації «Групи семи». Дуже важливо мати такий документ з Болгарією як нашим стратегічним партнером у Чорноморському регіоні», – наголосив Ігор Жовква.

Сторони узгодили подальший графік перемовин, щоб якнайшвидше підготувати фінальний текст угоди.

Версія для друку