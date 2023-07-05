Україна та Чехія можуть значно посилити співпрацю у військово-промисловій сфері, і це буде зроблено – Володимир Зеленський після зустрічі з Петром Фіалою

У межах робочого візиту до Чеської Республіки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем'єр-міністром країни Петром Фіалою.

Глава Української держави подякував очільнику чеського уряду та його команді за надзвичайно важливі й плідні переговори.

«Уже наступного тижня ми будемо раді бачити в Києві, у нашій столиці, велику делегацію чеських підприємців для розвитку наших спільних проектів і в галузі енергетики, і спільних транспортних проектів – це дуже важливо для обох держав, – і в охороні здоровʼя», – зазначив Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Петром Фіалою в Празі.

Президент України також висловив подяку уряду Чехії та всьому народу за новий потужний і вчасний оборонний пакет для України.

«Це саме те, що потрібно. Кожен такий прояв солідарності робить ближчим закінчення цієї страшної війни, розвʼязаної Російською Федерацією», – наголосив він.

Під час зустрічі співрозмовники приділили значну увагу оборонним питанням. «Дякую за розуміння наших потреб, зокрема в снарядах для артилерії, у бронетехніці, а також у роботі щодо систем протиповітряної оборони. Ми чітко усвідомлюємо, що в оборонній підтримці чеське лідерство не поступається іншим. Я ще раз дякую за це», – сказав Президент України.

Сторони також докладно обговорили можливості для створення нового виробництва озброєння.

«Наші держави можуть значно посилити співпрацю військово-промислових комплексів, і це буде зроблено. Ми говорили про конкретні проекти щодо снарядів, щодо військової техніки. Щойно було підписано й відповідний Меморандум про співпрацю між Міністерством оборони Чехії та Міністерством стратегічної промисловості України», – повідомив Глава держави.

Під час переговорів ішлося й про співпрацю двох країн в енергетичній сфері, де також є конкретні проекти.

Сторони обговорили комунікацію з третіми країнами заради підтримки міжнародного порядку та спільної безпеки.

«Дуже важливий момент реалізації Формули миру, і нам надзвичайно важливо працювати тут з країнами Азії, Африки, з іншими партнерами. Я дякую Чехії за готовність діяти разом», – зауважив Володимир Зеленський.

Ішлося також про участь чеського бізнесу у відбудові України, розвитку української інфраструктури тощо. За словами Президента, уже зараз є конкретні напрями такої співпраці двох країн.

«Звичайно, ми сьогодні обговорили взаємодію на рівні європейських та євроатлантичних структур. Це стосується інтеграції України у Євросоюз – саме цьогоріч маємо зробити все, щоб розпочати переговори щодо майбутнього членства в ЄС. Також це стосується й НАТО. Я дякую Чехії, Прем’єр-міністру за підтримку всіх наших зусиль, щоб зробити саміт у Вільнюсі змістовним для всіх – не тільки для України, а й для всього Альянсу», – наголосив Володимир Зеленський.

Він також подякував усьому чеському народові за підтримку українців, які знайшли в Чехії захист від російської нелюдської агресії.

«Україна завжди буде вдячна за гостинність Чехії – за таку потужну підтримку, за допомогу нашим жінкам, дітям, усім українцям. Упевнений: разом забезпечимо всі необхідні умови, щоб наші люди могли повернутися додому, в Україну перемоги», – резюмував Президент.

Зі свого боку Прем'єр-міністр Петр Фіала назвав візит Володимира Зеленського до Праги підтвердженням того, що Україна є пріоритетною країною для Чехії. Він запевнив, що його країна й надалі підтримуватиме Україну та надаватиме інтенсивну військову, гуманітарну допомогу, долучиться до повоєнної відбудови.

«Сьогодні я підтвердив пану Президенту, що Чехія віддає Україні штурмові гелікоптери. У наступні місяці – ще 100 тисяч боєприпасів. Чеська Республіка допоможе підготувати спеціалістів на літаки F-16», – додав очільник уряду Чехії.

Чеський Прем’єр-міністр також констатував, що спільні проекти в ОПК сприятимуть підвищенню рівня обороноспроможності України.

Крім того, Петр Фіала повідомив, що Чехія підтримує фінансовий інструмент, запропонований Європейською комісією, на суму 50 млрд євро, який буде спрямовано на відновлення України після війни.

Він також констатував значну зацікавленість чеських компаній брати участь у відбудові України та у співпраці в галузі ядерної промисловості, інфраструктурі тощо.

Прем’єр-міністр Чехії високо оцінив українські реформи та висловив підтримку в реалізації євроатлантичних прагнень нашої держави, зокрема на майбутньому саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі.

«Очікую, що всі союзники НАТО підтримають прагнення України до вступу. На голос Чеської Республіки пан Президент може розраховувати», – сказав Петр Фіала.

Крім того, Президент України та Прем’єр-міністр Чехії поклали квіти до Меморіалу Оксамитової революції. Він є центральним місцем ушанування Дня боротьби за свободу та демократію, який відзначається в Чехії 17 листопада.