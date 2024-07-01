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Україна та Чехія провели черговий раунд переговорів щодо двосторонньої безпекової угоди

2 липня 2024 року - 16:37

Україна та Чехія провели черговий раунд переговорів щодо двосторонньої безпекової угоди

За дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави й на виконання Спільної декларації «Групи семи» заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів черговий раунд переговорів із чеською стороною щодо підписання двосторонньої безпекової угоди.

Чеську делегацію очолив генеральний директор з питань безпеки та багатосторонніх відносин Міністерства закордонних справ Чеської Республіки Давид Конецький.

Сторони відзначили суттєвий прогрес у підготовці проєкту майбутньої угоди, а також домовилися про подальші кроки щодо її фіналізації, аби лідери держав могли підписати документ найближчим часом.

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