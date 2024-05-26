Україна та Чилі поглиблюють співпрацю для повернення викрадених РФ українських дітей

У межах інформаційної кампанії «Викрадені голоси», яка є частиною плану дій Президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA, українська делегація на чолі з радницею – уповноваженою Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’єю Герасимчук відвідала Чилі. Візит організувало Міністерство закордонних справ України.

Разом із Послом України в Чилі Юрієм Дюдіним делегація зустрілася з представниками уряду, департаментів прав людини та Національного інституту молоді Міністерства соціального розвитку та сім’ї Чилі.

Радниця – уповноважена Президента наголосила на важливості повернення додому українських дітей, яких викрала держава-агресорка РФ.

«Сьогодні у світі не існує глобальної системи безпеки дітей – саме це довели зламані долі українських дітей та їхні втрачені життя. Ми сподіваємося на підтримку всього світу в нашій боротьбі, адже не йдеться тільки про наших дітей. Сьогодні це українські діти, а завтра це можуть бути діти будь-якої країни», – наголосила Дар’я Герасимчук.

Посол України Юрій Дюдін зауважив, що уряд Чилі вже готовий стати спостерігачем у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей. Він також висловив сподівання, що країна відіграватиме активну роль у роботі коаліції.