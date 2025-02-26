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Україна та Чорногорія провели черговий раунд переговорів щодо укладення двосторонньої безпекової угоди 

27 лютого 2025 року - 16:49

Україна та Чорногорія провели черговий раунд переговорів щодо укладення двосторонньої безпекової угоди 

Україна та Чорногорія провели черговий раунд переговорів щодо укладення двосторонньої безпекової угоди на виконання Спільної декларації G7. Сьогодні українську переговорну групу очолив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква. 

«Вдячні за незмінну підтримку з боку Чорногорії, зокрема за участь Прем’єр-міністра держави Мілойко Спаїча у саміті лідерів, приуроченому до третьої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Це дуже важлива й трагічна для українців дата, і ми вдячні, що ваша країна була серед тих, хто вкотре засвідчив свою непохитну позицію на підтримку України», – зазначив Ігор Жовква.

Сторони обговорили ключові пункти документа й домовилися про продовження переговорів, щоб фіналізувати угоду найближчим часом.

Загалом Україна уклала вже 28 двосторонніх безпекових угод з окремими країнами та ЄС.

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