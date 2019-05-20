Україна та Естонія поглиблять співпрацю для реалізації концепції Президента Володимира Зеленського «Держава у смартфоні»

10-11 червня українська делегація на чолі з радником Президента України Михайлом Федоровим перебувала в Естонії. Головною метою робочого візиту було отримання професійної оцінки концепції «Держава у смартфоні» та залучення якісної експертизи у майбутньому.



«Саме Естонія першою у світі запровадила електронну взаємодію реєстрів та ID-картки, провела електронні вибори та досягла показника онлайн-послуг у 99%, надала можливість «електронного громадянства» – досвід цієї країни справді вражає. Наша мета – застосувати найбільш сучасні та інноваційні технології й підходи для впровадження концепції «Держава у смартфоні», щоб зробити стрімкий стрибок, пропустивши кілька еволюційних етапів, де це можливо», – зазначив Михайло Федоров.



У рамках дводенного візиту українська делегація провела понад 10 зустрічей, зокрема з СІО (головним менеджером з інформатизації) Естонії, державним секретарем Кабінету Міністрів, представниками Єврокомісії, Міністерства закордонних справ, Агентства інформаційних систем, Центру реєстрів, Академії е-урядування Естонії тощо.



«Головне, що ми отримали дуже позитивний зворотний зв’язок щодо наших планів від естонських експертів, а також домовилися про конкретну підтримку щодо проведення аудиту реєстрів, розвитку системи «Трембіта», сучасної електронної ідентифікації SmartID та запровадження e-Residency. На кожній зустрічі ми відчували абсолютну відкритість та бажання допомогти Україні. Це дуже надихає», – додав радник Глави держави.



Зі свого боку перший заступник голови Державного агентства з питань електронного урядування Олексій Вискуб зазначив, що активний розвиток системи електронної взаємодії «Трембіта», яка запрацювала в Україні наприкінці травня, має призвести до повного реінжинірингу всіх неефективних, забюрократизованих та корупційних процесів у державі. В Естонії на базі аналога «Трембіти» – X-Road побудовано 2 тис. 691 е-взаємодію. Коли в Україні буде принаймні 100 таких взаємодій – кожен громадянин уже відчує, що послуги стали більш простими та зручними, а держава – прозорою та ефективною.



Нагадаємо, що вже цього тижня розпочнуться експертні обговорення концепції «Держава у смартфоні». Після чого документ буде оприлюднено – з детальним планом дій на 2019 рік та стратегічними цілями до 2024 року.