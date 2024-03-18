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Україна та Естонія розпочали переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

19 березня 2024 року - 16:49

Україна та Естонія розпочали переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

На виконання Спільної декларації G7 про підтримку України розпочато переговори з Естонією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Українську делегацію, відповідно до указу Президента України, очолює керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак. Сьогоднішні переговори провів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Естонську делегацію очолює заступниця міністра закордонних справ Кюлліке Сілласте-Еллінг.

«Важливо укласти сильні безпекові угоди з усіма країнами Балтії, які надають нам величезну – у співвідношенні до свого ВВП – допомогу. Оскільки Естонія, Латвія та Литва також межують з агресором, наші безпекові зобов’язання однозначно мають бути обопільними», – наголосив Ігор Жовква.

Сторони розпочали роботу над проєктом угоди та узгодили графік подальших переговорів.

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