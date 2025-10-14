Президент:

вВідео
Одеса заслуговує на більший захист і більшу підтримку; це можна зробити у форматі військової адміністрації – звернення Президента
Одеса заслуговує на більший захист і більшу підтримку; це можна зробити у форматі військової адміністрації – звернення Президента

14 жовтня 2025 року - 19:22

ностанні новини

Україна та Франція скоординували позиції перед засіданням Європейської ради, яке відбудеться наступного тижня

15 жовтня 2025 року - 09:15

Одеса заслуговує на більший захист і більшу підтримку; це можна зробити у форматі військової адміністрації – звернення Президента

14 жовтня 2025 року - 19:19

Зараз, коли війна на Близькому Сході завершується, важливо не втратити імпульс поширення миру – Президент України за підсумками розмови з Президентом Фінляндії

14 жовтня 2025 року - 12:09

Фундація Олени Зеленської та Об’єднані Арабські Емірати підписали нову угоду про комплексну підтримку проєктів в Україні

14 жовтня 2025 року - 11:49

фФотогалерея
Зустріч Володимира Зеленського та Каї Каллас
Зустріч Володимира Зеленського та Каї Каллас

13 жовтня 2025 року - 20:02

Україна та Франція скоординували позиції перед засіданням Європейської ради, яке відбудеться наступного тижня

15 жовтня 2025 року - 09:15

Україна та Франція скоординували позиції перед засіданням Європейської ради, яке відбудеться наступного тижня

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів зустріч із генеральною секретаркою МЗС Франції Анн-Марі Декот, щоб скоординувати позиції перед засіданням Європейської ради 23 жовтня. Зустріч відбулася у продовження нещодавньої телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського й Президента Франції Емманюеля Макрона. 

Ігор Жовква зазначив: Україна розраховує, що на засіданні Європейської ради будуть ухвалені важливі рішення на підтримку нашої країни. Передусім ідеться про запровадження нового фінансового інструменту, який дасть змогу спрямовувати заморожені російські активи на захист і відновлення України. 

«Очікуємо, що необхідні політичні та юридичні рішення будуть ухвалені й реалізовані без зволікань. Адже Росія вкотре не демонструє готовості до миру, а, навпаки, посилює свій терор, зокрема проти нашої енергетичної інфраструктури напередодні зими», – сказав він.

Також сторони обговорили санкційну політику Євросоюзу. Україна розраховує, що 19-й пакет санкцій буде ухвалений найближчим часом і охоплюватиме обмеження проти тіньового флоту, військово-промислового та фінансового секторів Росії, міститиме персональні санкції щодо тих, хто причетний до викрадення українських дітей і поширення кремлівської пропаганди.

Окрема увага – прогресу України на шляху до членства у Європейському Союзі. Ігор Жовква наголосив, що Україна успішно завершила етап скринінгу законодавства, повністю готова до відкриття першого кластера та цього ж року буде готова з рештою кластерів. Сторони мають спільну думку: важливо, щоб Євросоюз знайшов рішення, яке дасть змогу продовжити рух у переговорах. 

Анн-Марі Декот запевнила в подальшій підтримці нашої країни на шляху до членства у Євросоюзі та в зусиллях для досягнення реального миру. Вона також зазначила, що Франція зацікавлена поглиблювати співпрацю з Україною, зокрема у сфері культури. 

Крім того, ішлося про пріоритети головування Франції наступного року в «Групі семи» щодо підтримки України.

