Україна та Франція скоординували позиції перед засіданням Європейської ради, яке відбудеться наступного тижня

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів зустріч із генеральною секретаркою МЗС Франції Анн-Марі Декот, щоб скоординувати позиції перед засіданням Європейської ради 23 жовтня. Зустріч відбулася у продовження нещодавньої телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського й Президента Франції Емманюеля Макрона.

Ігор Жовква зазначив: Україна розраховує, що на засіданні Європейської ради будуть ухвалені важливі рішення на підтримку нашої країни. Передусім ідеться про запровадження нового фінансового інструменту, який дасть змогу спрямовувати заморожені російські активи на захист і відновлення України.

«Очікуємо, що необхідні політичні та юридичні рішення будуть ухвалені й реалізовані без зволікань. Адже Росія вкотре не демонструє готовості до миру, а, навпаки, посилює свій терор, зокрема проти нашої енергетичної інфраструктури напередодні зими», – сказав він.

Також сторони обговорили санкційну політику Євросоюзу. Україна розраховує, що 19-й пакет санкцій буде ухвалений найближчим часом і охоплюватиме обмеження проти тіньового флоту, військово-промислового та фінансового секторів Росії, міститиме персональні санкції щодо тих, хто причетний до викрадення українських дітей і поширення кремлівської пропаганди.

Окрема увага – прогресу України на шляху до членства у Європейському Союзі. Ігор Жовква наголосив, що Україна успішно завершила етап скринінгу законодавства, повністю готова до відкриття першого кластера та цього ж року буде готова з рештою кластерів. Сторони мають спільну думку: важливо, щоб Євросоюз знайшов рішення, яке дасть змогу продовжити рух у переговорах.

Анн-Марі Декот запевнила в подальшій підтримці нашої країни на шляху до членства у Євросоюзі та в зусиллях для досягнення реального миру. Вона також зазначила, що Франція зацікавлена поглиблювати співпрацю з Україною, зокрема у сфері культури.

Крім того, ішлося про пріоритети головування Франції наступного року в «Групі семи» щодо підтримки України.