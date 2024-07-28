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Україна та Греція фіналізують текст двосторонньої безпекової угоди

29 липня 2024 року - 14:30

Україна та Греція фіналізують текст двосторонньої безпекової угоди

За дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів черговий раунд переговорів із Грецією щодо підписання двосторонньої безпекової угоди.

Сторони продовжили роботу над проєктом документа й узгодили графік подальших переговорів для фіналізації угоди, щоби лідери могли підписати її найближчим часом.

Наша держава вже уклала 25 двосторонніх безпекових угод на виконання Спільної декларації G7, ухваленої торік у Вільнюсі. Зараз Україна веде переговори ще з чотирма державами для підписання безпекового документа.

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