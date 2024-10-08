Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Застосовано два нових пакети санкцій: щодо тих, хто зрадив Україну, і щодо військового виробництва в Росії – звернення Президента
Застосовано два нових пакети санкцій: щодо тих, хто зрадив Україну, і щодо військового виробництва в Росії – звернення Президента

8 жовтня 2024 року - 19:45

Переглянути всі відео
ностанні новини

Співпраця між ОПК та підтримка в гуманітарному розмінуванні: Україна та Хорватія уклали угоду  

9 жовтня 2024 року - 15:17

Угода про довгострокове співробітництво та підтримку між Україною та Республікою Хорватія

9 жовтня 2024 року - 15:12

Україна та Хорватія розвиватимуть оборонну співпрацю

9 жовтня 2024 року - 15:05

Фундація Олени Зеленської передала в регіони 25 автомобілів швидкої допомоги

9 жовтня 2024 року - 13:23

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Хорватії
Робочий візит Президента України до Хорватії

9 жовтня 2024 року - 12:27

Перейти до всіх галерей

Україна та Хорватія розвиватимуть оборонну співпрацю

9 жовтня 2024 року - 15:05

Україна та Хорватія розвиватимуть оборонну співпрацю

У Дубровнику відбулися переговори Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Республіки Хорватія Андрея Пленковича у різних форматах: тет-а-тет та у складі делегацій.

Володимир Зеленський подякував Хорватії за підтримку України та особисто Андрею Пленковичу – за лідерство в наданні оборонної підтримки. З початку повномасштабного російського вторгнення Хорватія виділила вже 11 військових пакетів.

Під час зустрічі докладно обговорили, як прискорити постачання оголошених пакетів допомоги, та підготовку й наповнення наступних.

Окремий фокус розмови – співпраця в оборонній сфері. Серед іншого йшлося про внесок у вітчизняне виробництво дронів.

Серед тем переговорів – і гуманітарне розмінування та локалізація підприємств в Україні. Хорватія надає фінансову підтримку та ділиться своїм досвідом.

Окрему увагу приділили реабілітації українських дітей і поранених воїнів, європейській інтеграції та прискоренню переговорного процесу, а також відбудові України.

Андрей Пленкович відзначив, як Україна забезпечує стійкість. Зокрема те, що попри постійні російські атаки держава відновлює об’єкти, зруйновані агресією РФ.

ф

Робочий візит Президента України до Хорватії

9 жовтня 2024 року - 12:27
Версія для друку