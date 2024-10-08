Україна та Хорватія розвиватимуть оборонну співпрацю

У Дубровнику відбулися переговори Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Республіки Хорватія Андрея Пленковича у різних форматах: тет-а-тет та у складі делегацій.

Володимир Зеленський подякував Хорватії за підтримку України та особисто Андрею Пленковичу – за лідерство в наданні оборонної підтримки. З початку повномасштабного російського вторгнення Хорватія виділила вже 11 військових пакетів.

Під час зустрічі докладно обговорили, як прискорити постачання оголошених пакетів допомоги, та підготовку й наповнення наступних.

Окремий фокус розмови – співпраця в оборонній сфері. Серед іншого йшлося про внесок у вітчизняне виробництво дронів.

Серед тем переговорів – і гуманітарне розмінування та локалізація підприємств в Україні. Хорватія надає фінансову підтримку та ділиться своїм досвідом.

Окрему увагу приділили реабілітації українських дітей і поранених воїнів, європейській інтеграції та прискоренню переговорного процесу, а також відбудові України.

Андрей Пленкович відзначив, як Україна забезпечує стійкість. Зокрема те, що попри постійні російські атаки держава відновлює об’єкти, зруйновані агресією РФ.