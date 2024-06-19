Україна та Ірландія обговорили підсумки Саміту миру та майбутню двосторонню безпекову угоду

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із заступницею міністра закордонних справ Ірландії Сонею Хайланд.

Співрозмовники обговорили результати інавгураційного Саміту миру та зобов'язалися разом працювати над збільшенням кількості країн на підтримку Спільного комюніке про основи миру, а також узгодили чергові кроки для реалізації подальших міжнародних заходів у цьому контексті.

«Вдячні за особисту участь Прем'єр-міністра Ірландії Саймона Гарріса в Саміті миру та приєднання Ірландії до Спільного комюніке за його результатами. Наші спільні зусилля наближають встановлення справедливого миру, відновлення Статуту ООН та міжнародного права», – підкреслив Ігор Жовква.

На зустрічі сторони обговорили можливість укладення двосторонньої безпекової угоди на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України, до якої Ірландія приєдналася невдовзі після її підписання разом з понад 30 іншими країнами. Президент Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс домовилися про початок консультацій щодо цього під час останньої телефонної розмови минулого місяця.

Співрозмовники узгодили орієнтовний зміст проєкту угоди, а також домовилися про швидкі подальші кроки.

Ігор Жовква подякував ірландській стороні за незмінну підтримку України, зокрема на шляху до членства нашої країни в ЄС.