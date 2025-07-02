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Україна та компанія Swift Beat підписали меморандум про розширення виробництва безпілотних систем

3 липня 2025 року - 14:52

Україна та компанія Swift Beat підписали меморандум про розширення виробництва безпілотних систем

У Данії в присутності Президента Володимира Зеленського міністр оборони України Рустем Умєров і CEO компанії Swift Beat, LLC Ерік Шмідт уклали меморандум про довгострокове стратегічне партнерство.

Документ передбачає розширення виробничих потужностей компанії, а сучасні дрони постачатимуть Україні пріоритетно, на спеціальних умовах і за собівартістю.

Завдяки цьому партнерству кількість необхідних безпілотних систем значно зросте. Йдеться про сотні тисяч дронів цього року й подальше збільшення обсягів у 2026-му.

Компанія вироблятиме для ЗСУ дрони-перехоплювачі для знищення російських безпілотників і ракет, квадрокоптери для розвідки, спостереження, коригування вогню та логістики, а також ударні дрони середнього класу для ураження ворожих цілей.

Також планується розробка нових інноваційних рішень – це перехоплювачі крилатих і балістичних ракет, автоматичні турелі, розвідувальні платформи.

Swift Beat, LLC – американська компанія, що має значну присутність в Україні. Вона спеціалізується на виробництві автономних дронів зі штучним інтелектом, а також активно співпрацює з українськими інженерами та військовими, проводить тестування дронів на території України.

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