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Україна та Люксембург розпочали переговори щодо укладення безпекової угоди

14 травня 2024 року - 17:58

Україна та Люксембург розпочали переговори щодо укладення безпекової угоди

Україна та Люксембург розпочали двосторонні переговори про укладення угоди щодо співробітництва у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Про початок роботи над документом домовилися Президент Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден під час телефонної розмови напередодні.

Відповідно до розпорядження Президента України, українську переговорну делегацію очолює керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак. Сьогоднішній раунд перемовин провів заступник очільника Офісу Президента Ігор Жовква.

«Ми вдячні Люксембургу за незмінну підтримку та прояв лідерства, зокрема в таких питаннях, як співголовування в ІТ-коаліції, військова допомога, підтримка членства України в ЄС і НАТО. Переконаний, усе це буде відображено в нашій безпековій угоді», – наголосив Ігор Жовква.

Сторони ґрунтовно опрацювали текст проєкту угоди, обговорили зміст окремих положень та узгодили подальші кроки. Вже за результатами першого раунду вони відзначили суттєвий прогрес на шляху до підписання документа.

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