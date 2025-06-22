Україна та Метрополітен-опера домовилися розвивати нові напрями співпраці – Олена Зеленська

У Києві перша леді України Олена Зеленська зустрілася з генеральним директором Метрополітен-опери Пітером Гелбом і диригенткою Ukrainian Freedom Orchestra Кері-Лінн Вілсон. Зустріч відбулася в присутності першого заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці.

«Передусім дякую пані Вілсон за неймовірний «Концерт надії», який відбувся в Києві в п’ятницю. Він був присвячений поверненню з російського полону українських дітей – надважливій і болючій для України темі», – сказала дружина Президента.

Олена Зеленська відзначила вагому підтримку України з боку Метрополітен-опери, Пітера Гелба та його дружини Кері-Лінн Вілсон від самого початку повномасштабного російського вторгнення, а також те, що кількість спільних проєктів постійно збільшується. Уже вдалося реалізувати стажування для українських митців і створення сучасної української опери.

Перша леді окремо подякувала за принциповість Метрополітен-опери щодо відмови від співпраці з російськими виконавцями, які підтримують путінський режим.

«Українська позиція: обмеження мають торкнутися всіх російських творів взагалі – не повинна мати майданчиків культура, яку зробили своїм рупором убивці й загарбники. Натомість культура, яка обороняє себе та право людей бути вільними й живими на власній землі – українська культура, – повинна звучати якнайширше», – сказала Олена Зеленська.

Крім того, дружина Президента запропонувала Метрополітен-опері стати амбасадором української музики – і сучасної, і класичної.