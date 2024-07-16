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Україна та Молдова скоординували позиції щодо переговорного процесу на шляху до членства в ЄС

16 липня 2024 року - 19:43

Україна та Молдова скоординували позиції щодо переговорного процесу на шляху до членства в ЄС

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква зустрівся з віцепрем’єр-міністеркою з питань євроінтеграції Молдови Христиною Герасимов.

Ігор Жовква відзначив гуманітарну допомогу й підтримку першого Саміту миру з боку Молдови. Він також подякував Христині Герасимов за її візит в Україну фактично відразу після того, як країни провели перші зустрічі в межах двостороннього скринінгу.

«Це дуже важливий сигнал, який укотре демонструє, що Україна та Молдова йдуть пліч-о-пліч до членства в ЄС», – сказав заступник керівника Офісу Президента. 

Ігор Жовква і Христина Герасимов обговорили пріоритети, завдання та плани на найближчий час у контексті переговорних процесів про вступ України й Молдови до Європейського Союзу.

Співрозмовники скоординували подальші спільні кроки, які, зокрема, сприятимуть просуванню переговорів і роботі команд.

Окремо приділили увагу важливості зміцнення діалогу та співпраці між Україною, Молдовою та Румунією.

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