Кожна нова українська розробка скорочує дистанцію до миру – звернення Президента з нагоди Дня українського зброяра
13 квітня 2026 року - 19:19

Україна та Нідерланди домовилися про початок роботи над Drone Deal і спільне виробництво дронів

16 квітня 2026 року - 20:02

Україна та Нідерланди вже почали роботу щодо комплексного розвитку всіх спроможностей захисту неба – Володимир Зеленський за результатами зустрічі з Робом Єттеном

16 квітня 2026 року - 19:44

Заява Президента України під час спільного з Прем’єр-міністром Нідерландів спілкування з журналістами

16 квітня 2026 року - 19:10

Президент України провів зустріч із Королем Нідерландів Віллемом-Александром

16 квітня 2026 року - 18:06

Робочий візит Президента України до Нідерландів
16 квітня 2026 року - 16:11

Україна та Нідерланди домовилися про початок роботи над Drone Deal і спільне виробництво дронів

16 квітня 2026 року - 20:02

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен підписали Спільну заяву про початок роботи над Drone Deal та домовилися про спільне виробництво дронів.

Drone Deal між Україною та Нідерландами – це стратегічна ініціатива, яка передбачає спільну розробку та виробництво дронів, ракет, систем радіоелектронної боротьби та інших оборонних технологій.

Співпраця також охопить узгоджені інвестиції в оборонну інфраструктуру, дослідження, інновації і системний обмін оперативним досвідом, якого Україна набула під час боротьби проти російської агресії. Лідери дали завдання своїм командам опрацювати всі деталі.

Відтепер Україна та Нідерланди переходять від сталої підтримки до більшої інтеграції у сфері оборонного виробництва, технологій і довгострокового розвитку спроможностей.

Країни співпрацюватимуть для зміцнення оборонно-промислового потенціалу й нарощування виробництва, щоб реагувати на виклики у сфері безпеки. Це співробітництво має перерости у тривале оборонно-промислове партнерство.

Також у присутності Президента й Прем’єр-міністра був підписаний ліцензійний договір, який започатковує спільне виробництво дронів.

Робочий візит Президента України до Нідерландів

16 квітня 2026 року - 16:11
