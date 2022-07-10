Україна та Нідерланди готові працювати спільно й ефективно в інтересах усієї Європи – Президент за результатами зустрічі з Марком Рютте у Києві

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте, який прибув до нашої країни з візитом.

Глава держави привітав очільника уряду Нідерландів в Україні й наголосив, що змістовні переговори, які відбулися сьогодні, укотре засвідчили готовність двох країн працювати спільно й максимально ефективно в інтересах усієї Європи.

«Вже зроблено справді дуже багато. За обсягом наданої оборонної підтримки Нідерланди входять у першу десятку партнерів нашої держави. І я хочу відзначити рішення уряду Нідерландів надати нашій країні додаткове важке озброєння. Ми за це дуже вдячні», – сказав Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами зустрічі з Марком Рютте у Києві.

Президент також нагадав про виділення Нідерландами нещодавно 200 млн євро додаткової фінансової підтримки для України, що допоможе забезпечити фінансування виплат для українських учителів, медиків і пенсіонерів.

Також, за словами Глави держави, Нідерланди зробили вагомий внесок у посилення санкційного тиску на Росію за розв’язану проти нашої країни війну.

«Україна та Нідерланди однаково бачать необхідність захищати міжнародне право, верховенство права в кожній країні, права й свободи людей. І поки Росія намагається все це зруйнувати, ми повинні працювати для ще більшого посилення санкцій проти російського тероризму», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент відзначив особисту принциповість і лідерство Прем’єр-міністра Нідерландів у питанні сталого розвитку Європи та подякував уряду Марка Рютте за підтримку надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

«Об’єднана Європа може бути справді захищеною й стабільною лише разом з Україною», – наголосив Глава держави.

За його словами, Україна не гаятиме часу на шляху до повноправного членства у Європейському Союзі.

«Подальша трансформація нашої держави заради готовності стати повноправним членом Євросоюзу відбувається навіть зараз, в умовах складної ситуації, в умовах повномасштабної війни. І я вдячний Прем’єр-міністру за підтримку нашої держави на європейському шляху», – заявив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі сторони також обговорили ситуацію на фронті та варіанти її розвитку.

«Маємо зробити все можливе, щоб якнайшвидше вигнати всіх окупантів, відновити нормальне демократичне життя, і бажано на всій території нашої незалежної держави. Обговорили сьогодні також із Прем’єр-міністром, які нові кроки можуть забезпечити реалізацію цієї мети, зокрема оборонні, санкційні та економічні», – повідомив Глава держави.

Окрему увагу під час переговорів було приділено питанню відновлення України. Як зазначив Президент, ідеться не лише про те, що треба зробити, коли буде досягнутий мир, а й про те, що потрібно вже зараз, – посилення безпеки, активізацію економіки, підготовку системи освіти до нового навчального року та всієї країни – до нового опалювального сезону.

«Упевнений, що участь Нідерландів у відбудові України зможе посилити не тільки нашу країну, а й нідерландське суспільство та компанії. Ми говорили щодо відновлення. Нідерланди ще подумають, але звертають увагу на нашу Херсонщину», – зазначив Володимир Зеленський.

Зі свого боку Марк Рютте наголосив, що Україна сьогодні переживає важкі часи, і це також складний час для всієї Європи. Він висловив повагу українському народові, який мужньо та рішуче бореться проти російської агресії. За його словами, українці заслуговують на підтримку всього світу.

Прем’єр-міністр Нідерландів також розповів, що відвідав населені пункти Київської області, які постраждали від жахливих злочинів російської армії, і був шокований побаченим. Він наголосив, що винні у цих злочинах мають бути притягнуті до відповідальності.

За словами Марка Рютте, Нідерланди й надалі підтримуватимуть Україну політично, посилюватимуть співпрацю на двосторонньому та багатосторонньому рівнях, тиснутимуть на керівництво Росії. Також продовжать надавати нашій країні військову допомогу, зокрема сучасну зброю й техніку.

«І я знову закликаю всіх своїх колег у Європі та за її межами допомагати Україні важким озброєнням», – сказав голова уряду.

Прем’єр-міністр Нідерландів наголосив на важливості отримання Україною статусу країни – кандидата у члени Європейського Союзу.

Також, за його словами, важливим питанням є відбудова України після війни, про що почали предметно говорити під час нещодавньої Конференції з питань відновлення України в Лугано (Швейцарія).

Крім того, Марк Рютте наголосив на важливості розв’язання питання експорту української аграрної продукції, який був зупинений через блокування Росією чорноморських портів.

«Я хочу сказати Президентові Зеленському ще раз, що Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну всіма можливими шляхами. Ви можете розраховувати на нас зараз і в майбутньому», – резюмував Прем’єр-міністр.