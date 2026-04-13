Україна та Нідерланди вже почали роботу щодо комплексного розвитку всіх спроможностей захисту неба – Володимир Зеленський за результатами зустрічі з Робом Єттеном

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен під час перемовин у Мідделбурзі обговорили питання безпеки, підтримку та розбудову української енергетики, посилення дипломатичної співпраці та притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії.

Глава держави подякував Нідерландам за підтримку України та добре й сердечне ставлення до українців і їхньої боротьби за право жити в незалежній і суверенній державі. Президент окремо відзначив спільну роботу щодо відповідальності Росії за агресію.

«Нідерланди – серед найбільших захисників життя завдяки підтримці України, і ви серйозно допомогли нам із ППО та з іншими потребами: від бойової авіації до критично важливої політичної підтримки, фінансової – ми особливо цінуємо щорічну чітку допомогу від Нідерландів для нашої держави та стійкості», – наголосив Володимир Зеленський.

Основна увага під час зустрічі – безпековим питанням, насамперед посиленню української ППО. Президент акцентував, що Росія продовжує агресивну війну та терор проти нашої країни. Сьогодні в багатьох містах України люди переживають наслідки чергової російської атаки. Станом на зараз відомо про 17 загиблих і понад сто поранених.

«І принципове завдання для нас – ракети для ППО, достатня кількість систем ППО. Ми фактично щодня працюємо з партнерами, щоб захист неба у нас був. І я вдячний вам за готовність допомагати», – зазначив Глава держави.

Сьогодні Україна запропонувала Нідерландам формат спеціальної угоди про безпекове партнерство – Drone Deal.

«Це стосується не тільки дронів як таких, але й комплексного розвитку всіх спроможностей захисту неба: захист від ракет, дронів, розвиток радіоелектронної боротьби, наших спільних виробництв зброї. Ми дали завдання командам опрацювати всі деталі», – сказав Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Нідерландів зазначив, що його країна зацікавлена у взаємовигідному розвитку оборонно-промислової співпраці з Україною. Нідерланди також оголосили про виділення 248 млн євро на українське виробництво дронів.

«Україна може на нас розраховувати. Ми продовжуємо боротися за сталий мир в Україні. Але ми мусимо бути реалістичними. Всі ми маємо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно», – наголосив Роб Єттен.

Лідери домовилися працювати разом і для подальшого захисту та розбудови української енергетики, зокрема децентралізованої. Є перший драфт спільного документа для відповідних кроків.

Володимир Зеленський і Роб Єттен також обмінялися оцінками ситуації в міжнародних відносинах, особливо через війну на Близькому Сході. Обговорили дипломатичні зусилля та політичний трек відносин у Європі на рівні європейських інституцій. Ішлося і про розблокування європейського пакета підтримки для України та початок відкриття переговорних кластерів для вступу України до Європейського Союзу.