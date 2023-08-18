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Україна та ООН підписали спільний превентивний план щодо запобігання та припинення грубих порушень прав дітей в умовах збройної агресії Росії

18 серпня 2023 року - 22:22

Україна та ООН підписали спільний превентивний план щодо запобігання та припинення грубих порушень прав дітей в умовах збройної агресії Росії

Радник – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, координаторка системи ООН в Україні, гуманітарна координаторка Деніз Браун і голова Представництва ЮНІСЕФ Мурат Шахін підписали спільний превентивний план щодо запобігання та припинення грубих порушень прав дітей в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України.

Наступного тижня у Нью-Йорку документ засвідчить спеціальний представник Генерального секретаря ООН з питань дітей і збройних конфліктів Вірджинія Гамба.

«Сьогодні Україна робить черговий, далеко не перший крок для порятунку українських дітей від рашистських загарбників і демонструє повагу до механізмів і правил ООН, підписуючи розроблений спільно з Організацією Об’єднаних Націй превентивний план. Ми сподіваємося, що нашим прикладом скористаються інші країни світу, адже сьогодні йдеться про українських дітей, а завтра це може бути будь-яка дитина в будь-якій країні світу», – зазначила Дар’я Герасимчук після підписання документа, яке відбулося в Офісі Президента України.

Як наголосила радник – уповноважена Глави держави, Росія – перший в історії постійний член Радбезу ООН, якого Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй згадав у додатку до своєї щорічної доповіді «Діти та збройні конфлікти» за 2022 рік серед інших країн, що здійснили такі порушення.

Підписання спільного превентивного плану з ООН є важливим кроком у межах виконання Bring Kids Back UA – комплексного плану дій, розробленого за ініціативою Володимира Зеленського. План об’єднує зусилля української влади, іноземних урядів і міжнародних організацій заради повернення на батьківщину українських дітей, викрадених Росією.

Як зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, попереду багато роботи над поверненням українських дітей, і зусилля українців не припиняться, допоки кожен наш громадянин не буде вдома, поруч із родиною.

«Звільнення всіх полонених і депортованих є важливим пунктом Формули миру. Тисячі наших людей, зокрема понад 19 тисяч українських дітей, перебувають у російській неволі. Україна вдячна всім у світі, хто допомагає повертати українців додому. Ми маємо звільнити всіх цих людей і обов’язково це зробимо разом», – підсумував Андрій Єрмак.

 

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