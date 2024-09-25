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Україна та Панама розвиватимуть співпрацю в сільському господарстві

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Панами Хосе Муліно.

Глава Української держави подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з боку Панами, а також за приєднання до Спільного комюніке за результатами Саміту миру.

«Дуже дякую вашій країні, вашому народові за те, що ви нас підтримуєте. І ми справді зараз почули гучний голос вашої країни. Ми справді це відчуваємо. Це дуже важливо для нас, для наших людей», – сказав Володимир Зеленський.

Основні теми зустрічі – реалізація Формули миру, посилення співпраці в межах Ради Безпеки ООН, розвиток двосторонніх відносин, а також умови, за яких вдасться забезпечити сталий і справедливий мир для України.

Україна й Панама домовилися розвивати співробітництво в сільському господарстві та інших галузях.

Крім того, Панама буде непостійним членом Радбезу ООН із 1 січня. Хосе Муліно зазначив, що намагатиметься всіляко підтримувати Україну на цьому майданчику.

Володимир Зеленський розповів про плани відкрити наступного року Посольство в Панамі, а також запросив Хосе Муліно приїхати в Україну з візитом.

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