Україна та Польща можуть бути вільними тільки разом, і це – фундаментальний прояв соборності, який потрібен зараз усій Європі – звернення Президента Володимира Зеленського

Пане Прем’єр-міністре!

Пані та панове студенти й студентки!

Пане президенте академії!

Усі присутні!

Символічно, що сьогодні, у День Соборності, в Україні такий гість – пан Прем’єр-міністр Польщі. Держави й народу, які близькі нам не лише географічно. Окрім географії, нас єднає і безпека, і історія, і економіка, і культура, і доля наших суспільств. Україна та Польща можуть бути вільними тільки разом. І це – фундаментальний прояв соборності, який потрібен зараз усій Європі, кожній європейській нації, яка цінує свою свободу й культуру. Нам усім у Європі потрібна соборність безпекова, соборність політична, соборність економічна – соборність народів, які вміють дбати одне про одного і про всю спільноту – про свою єдність. І завдяки цьому можуть захистити не лише кожен себе, а й усю європейську спільноту, увесь наш простір цінностей. Саме так, як ми зараз захищаємо.

Європа добре знає, що під час битв за свободу століття тому – у 10-х, 20-х, 30-х роках – свобода європейських народів падала під ударами тираній передусім тому, що люди тоді були недостатньо солідарними, недостатньо об’єднаними. Саме соборності тоді не вистачило Європі, щоб не допустити поступу диктатур у Європі. І зараз, у наш час, ситуація інша, наші можливості інші саме тому, що наше європейське ставлення до спільного, до коаліційних дій, до солідарності, до соборності у Європі тепер інше. Я вдячний кожній державі та кожному народу, які допомагають зараз Україні захищатися. І внесок Польщі, польських сердець, у нашу спроможність боронити свободу справді історичний, справді безцінний. Я вдячний за кожен зі шляхів солідарності у Європі, які запрацювали. Дуже важливо й те, що зараз ми укладаємо двосторонні безпекові угоди з державами-партнерами на основі відповідної декларації «Групи семи». Це саме та безпекова соборність демократій, яка потрібна. І ми цінуємо готовність Польщі розпочати таку безпекову роботу з нами – буде двостороння безпекова угода України та Польщі. Вдячний і за готовність спільно виробляти зброю. Цінуємо й постійну, незмінну протягом десятиліть підтримку Польщею української європейської та євроатлантичної мети. Ми вже пройшли великий шлях, і маємо зараз політичне рішення про відкриття переговорів щодо членства України у Євросоюзі. Маємо разом погодити й справедливі умови набуття Україною членства у Євросоюзі. Згодом Україна обов’язково стане й повноправним членом НАТО. Кожен такий елемент нашої співпраці – України та Польщі, України та всіх наших партнерів – це насправді про соборність. І хай наше єднання завжди робить нас тільки сильнішими! Пам’ятаємо: лише від нас, від нашої стійкості та єдності зараз залежить, що про Україну та Польщу, про всю нашу Європу знатимуть завтра. Наша соборність пише нашу історію.

Дякую всім за увагу!

Слава Україні!