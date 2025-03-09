Україна та Польща обговорили двосторонню співпрацю, зокрема військову, та підтримку євроінтеграційного курсу

Під час робочого візиту до Варшави заступник керівника Офісу Президента України Ігор Брусило зустрівся з керівником Політичного кабінету Прем’єр-міністра Польщі Павлом Грасем.

Ігор Брусило подякував за всебічну допомогу з боку Польщі та солідарність польського народу.

Продовження військової підтримки й перспективи співпраці між підприємствами оборонно-промислового комплексу, зокрема у сфері виробництва дронів, – серед ключових тем обговорення.

Павло Грась підтвердив незмінність позиції Польщі щодо підтримки України.

«Посилення обороноздатності України є невід’ємним елементом зміцнення безпеки всієї Європи. Військова міць європейських армій – це вже необхідна даність», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Окрема увага – євроінтеграції України. Керівник Політичного кабінету Прем’єр-міністра наголосив, що Польща як країна, що головує в Раді ЄС, сприятиме прогресу в переговорному процесі, зокрема відкриттю кількох переговорних кластерів.

Також під час зустрічі обговорили формати взаємодії для реагування на глобальні безпекові виклики, гуманітарні аспекти двосторонньої співпраці та спільні проєкти.

«Стратегічне партнерство між нашими країнами продовжує поглиблюватись у всіх сферах взаємного інтересу», – підсумував заступник керівника Офісу Президента.