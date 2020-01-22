Україна та Польща з відкритим серцем рухаються у майбутнє й акцентують увагу на тому, що об’єднує – Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Анджеєм Дудою

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда обговорили двосторонні відносини під час робочого візиту Глави Української держави до Республіки Польща з метою участі у відзначенні 75-річчя визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау.

Володимир Зеленський після перемовин з Анджеєм Дудою наголосив, що Україна дозволила пошукові роботи, і польські експерти провели перші розкопки у Львівській області. На черзі – відновлення польською стороною пошкодженої української могили на горі Монастир.

«Нам вдалося знизити градус емоцій навколо спільного трагічного минулого, і сьогодні наші країни з відкритим серцем рухаються вперед, у майбутнє, – сказав Президент України в заяві для ЗМІ в місті Освенцимі. – Віднині у наших відносинах ми акцентуємо увагу на тому, що нас об’єднує».

Зі свого боку Анджей Дуда подякував і назвав жестом дружби те, що в Єрусалимі подружжя Зеленських поклало червоно-білі квіти до ділянок монумента «Долина знищених громад», присвячених пам’яті єврейських громад України та Польщі, знищених під час Голокосту.

Глава Української держави зауважив, що цього року Україна та Польща планують провести низку спільних заходів.

«Вірю, що одним із них стане візит пана Президента Дуди в Україну», – сказав Володимир Зеленський.

Він подякував Польщі за підтримку територіальної цілісності, суверенітету України та наголосив, що наша держава цінує надійну підтримку в питанні європейської та євроатлантичної інтеграції з боку Анджея Дуди та Польської держави.

«Ми маємо повне порозуміння та довіру. Віримо, що тільки так і повинно завжди бути між нашими країнами, між Україною та Польщею», – додав Президент.

Також глави держав під час зустрічі погодили питання подальшої економічної співпраці.

«Польща – наш четвертий найбільший торговельний партнер. Я впевнений, що польські інвестори належним чином оцінять реформи та покращення бізнес-клімату в Україні», – підкреслив Володимир Зеленський.

«Ми сьогодні домовились і надалі розбудовувати та зміцнювати наше стратегічне, дружнє партнерство», – наголосив Глава Української держави.

Президент Польщі Анджей Дуда подякував Президенту України за участь у заходах з нагоди 75-ї річниці визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау.