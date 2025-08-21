Україна та Представництво Євросоюзу домовилися розширити співпрацю у сферах протидії корупції, судової реформи та розвитку правових інституцій

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра та віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка провели зустріч із тимчасовим повіреним у справах Представництва Європейського Союзу в Україні Гедимінасом Навіцкасом.

Ірина Мудра й Тарас Качка подякували Гедимінасу Навіцкасу та Представництву Євросоюзу в Україні за незмінну підтримку нашої держави на шляху до євроінтеграції.

Зокрема, під час зустрічі обговорили наступні кроки для реалізації судової реформи, удосконалення системи запобігання та протидії корупції, пріоритетність сталого розвитку правових інституцій. Сторони домовилися розширити співпрацю у форматі консультацій та спільних проєктів.

Окрема увага – фіналізації створення Спеціального трибуналу та Компенсаційної комісії, яка займатиметься розглядом заяв постраждалих від російської агресії.

Гедимінас Навіцкас підтвердив готовність розширювати співпрацю та підтримувати зусилля України у впровадженні реформ. Він відзначив уже досягнутий прогрес та запевнив у подальшій солідарності.

Після закінчення зустрічі Ірина Мудра доповіла Президенту України про її результати.