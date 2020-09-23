Україна та Словаччина мають усі передумови для виведення відносин на якісно новий рівень – Володимир Зеленський за результатами зустрічі із Зузаною Чапутовою

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українсько-словацькі відносини мають надійну міцну основу, яка дозволяє будувати та розвивати подальше партнерство. Глава держави також подякував Словаччині за підтримку України на шляху до ЄС і НАТО. Про це Володимир Зеленський сказав у своїй заяві для ЗМІ після зустрічі з Президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою в Братиславі.

Глава Української держави зазначив, що планував відвідати Словаччину раніше, проте пандемія COVID-19 змінила плани багатьох. Він подякував словацькій колезі за зусилля, які дали змогу втілити цей візит у реальність попри непрості обставини.

«Нам вдалося обговорити широке коло питань. Насамперед повернення миру в Україні… У цьому процесі нам потрібна допомога наших партнерів, у тому числі Словаччини. Ми високо цінуємо їхні зусилля та постійну підтримку, зокрема солідарність Словаччини у відновленні суверенітету й територіальної цілісності України», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що мир в Україні – його головне завдання, і в цьому напрямку вже є певний прогрес, зокрема встановлення всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі. За його словами, час від часу відбуваються спроби його зірвати, але лише «тиша» дасть змогу здійснити наступні кроки на шляху мирного врегулювання.

Глава Української держави також відзначив активний політичний діалог між Україною та Словаччиною.

«Сьогодні у нас є всі передумови, щоб вивести наші відносини на якісно новий рівень. Зокрема, співпраця між нашими урядами й парламентами повинна стати більш динамічною», – зауважив він.

За словами Володимира Зеленського, під час зустрічі також було обговорено питання європейської інтеграції України.

«Я подякував Президенту Чапутовій за незмінну підтримку України на шляху до ЄС і НАТО. Загалом після перемовин сьогодні я впевнено можу сказати, що українсько-словацькі відносини мають надійну міцну основу, і ця основа дозволяє нам будувати та розвивати наше подальше партнерство – успішне, ефективне та вигідне для обох країн», – зазначив Глава Української держави.

Зі свого боку Президент Словацької Республіки Зузана Чапутова зауважила, що для Словаччини важливий мир і процвітання України, яка є їхнім сусідом.

Вона наголосила, що Словаччина – союзник України, який підтримує суверенітет і територіальну цілісність країни та шлях до Європейського Союзу.

Зузана Чапутова також наголосила, що Словаччина виступає за надання Україні конкретних критеріїв та візії для вступу до Європейського Союзу.