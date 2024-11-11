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Україна та Словенія обговорили реалізацію Формули миру та єдність країн ЄС щодо підтримки України

12 листопада 2024 року - 19:07

Україна та Словенія обговорили реалізацію Формули миру та єдність країн ЄС щодо підтримки України

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква зустрівся з державним секретарем Міністерства закордонних та європейських справ Словенії Марком Штуціним.

Під час зустрічі обговорили підтримку України, реалізацію Формули миру та Плану перемоги, запропонованого Президентом Володимиром Зеленським.

Ігор Жовква подякував Словенії за політичну, гуманітарну та економічну допомогу, а також наголосив на тому, що важливо працювати разом для досягнення справедливого й тривалого миру.

Ключові теми розмови – спільні зусилля для забезпечення єдності держав – членів Європейського Союзу в питаннях підтримки України, а також продовження санкційної політики проти РФ.

«Словенія активно підтримує Україну та є важливим партнером у просуванні Формули миру. Важливо, щоб ЄС залишався єдиним у своїй підтримці України, адже це є ключовим чинником нашої перемоги», – зазначив Ігор Жовква.

Заступник керівника Офісу Президента також відзначив стійку позицію щодо підтримки членства України в ЄС.

Ігор Жовква та Марк Штуцін обговорили успіхи в переговорах щодо завершення двостороннього скринінгу в межах першого кластера «Основи», а також очікування відкриття цього кластера під час польського головування в ЄС.

Заступник керівника Офісу Президента наголосив на тому, що важливо продовжувати активний діалог між Україною та Словенією, а також обмінюватися досвідом у питаннях безпеки та повоєнного відновлення.

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