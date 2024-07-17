Україна та Словенія узгодили прискорення реалізації домовленостей у сфері оборони

У Великій Британії Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Республіки Словенія Робертом Голобом.

Глава держави подякував Словенії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також оборонну, економічну та гуманітарну допомогу.

«Ми цінуємо підтримку нашої країни на шляху до ЄС і НАТО та вашу сильну позицію. Дуже важливе значення має двостороння безпекова угода, яку ми з вами сьогодні підписали», – сказав Президент.

Володимир Зеленський і Роберт Голоб узгодили прискорення реалізації оборонних домовленостей, а також обговорили подальшу співпрацю у сфері оборони на рівні держав і покращення координації з приватними підприємствами словенського ОПК.

Окремо приділили увагу переговорам про вступ України до ЄС та вивченню досвіду Словенії на цьому шляху.