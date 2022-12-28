Україна та США мають спільне розуміння цілей у боротьбі з російським агресором – Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак переконаний, що Україна та Сполучені Штати Америки мають спільне розуміння цілей і методів підтримки нашої держави у боротьбі з російським агресором. Про це він заявив в інтерв’ю телеведучій Наталії Мосейчук.

«Я можу сказати, що з американцями в нас стовідсотковий збіг, повне розуміння, що таке припинення війни, які в нас цілі, яких компромісів не може бути», – зазначив Андрій Єрмак.

Він наголосив, що Президент Володимир Зеленський та українська влада не сприймають жодних компромісів щодо незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України.

«Не буде «Мінська-2», не буде нових Нормандських домовленостей тощо. І для них (для США. – Ред.) це дуже важливо», – сказав керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак зазначив, що питання підтримки України обговорювалося під час зустрічі Володимира Зеленського у Вашингтоні зі спікером Палати представників США Ненсі Пелосі та представниками Республіканської та Демократичної партій.

«Я відчув, що для них це теж дуже принципове питання – і для демократів, і для республіканців», – констатував він.

Як наголосив Андрій Єрмак, США демонструють послідовну підтримку України в протистоянні з російським агресором.

«Вони сьогодні з нами, і вони чітко пов’язують і вважають, що наша перемога буде їхньою перемогою. Це дуже важливо. Я думаю, що це головна перемога на дипломатичному фронті, що наш основний стратегічний партнер думає однаково з нами й планує свої кроки з огляду на цю філософію», – сказав керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак висловив переконання, що Україна отримає від США озброєння, необхідне для перемоги.

«Якщо війна триває, ми розуміємо, що чинник допомоги, зброї є одним із головних. Тому ми говоримо, що цього (того, що надається. – Ред.) недостатньо. Нас чують. Не все одразу відбувається, але будьмо чесними: ми починали з «Джавелінів», а сьогодні ми вже отримуємо «Патріоти». Це процес», – зазначив він.

Керівник Офісу Президента наголосив, що США вірять у перемогу України, і тому постачання зброї нашій державі продовжиться.

«Я думаю, що на цьому американці не зупиняться. Думаю, що це тільки початок. Але головне – сьогодні є стовідсоткова віра Америки в нашу перемогу. Навіть не сподівання, а саме віра. А це дорого обходиться», – сказав Андрій Єрмак.