Україна та Туреччина готові поглиблювати стратегічне партнерство – Володимир Зеленський

Діалог між Україною й Туреччиною динамічно розвивається, країни готові поглиблювати стратегічне партнерство та розвивати співпрацю в усіх сферах взаємного інтересу. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом заяви для ЗМІ за результатами переговорів у Стамбулі.

«Жодні віруси не завадять партнерству та дружбі наших країн. І сьогоднішні плідні переговори яскраво це доводять», – сказав Глава Української держави.

Володимир Зеленський подякував Туреччині та її народу за гостинність.

«Мені приємно, що наша зустріч відбулася у Стамбулі. Це місто, яке має особливе історичне та духовне значення не тільки для турецького та українського народів, а й для всього світу. Ми відчуваємо особливу енергетику цього міста, а також винятково дружню та теплу атмосферу зустрічі з паном Президентом Ердоганом. Я впевнений, все це заряджає стосунки України та Туреччини енергією для постійного розвитку та постійного руху тільки вперед», – зазначив він.

За словами Президента України, під час перемовин у Стамбулі сторони детально обговорили актуальні питання, що дасть змогу якісно підготувати 9-те засідання Стратегічної ради високого рівня, проведення якого планується на початку наступного року.

Володимир Зеленський також зауважив, що досягнуті раніше домовленості та завдання у торгівлі, інвестиціях, енергетиці, інфраструктурі, а також у сфері митної політики сьогодні було зафіксовано у Протоколі 12-го засідання Міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва.

Президент Турецької Республіки зі свого боку констатував, що сьогодні було підписано важливі угоди, і це стало можливим завдяки перемовинам Глав держав у форматі віч-на-віч, переговорам між делегаціями та в більш тісному колі.

«Ми зробили ще один крок до прогресу», – наголосив Реджеп Таїп Ердоган, зауваживши, що цими угодами буде втілено дуже багато пунктів спільних українсько-турецьких проектів.

Він нагадав, що відвідував Україну перед початком епідемії коронавірусу, і під час його візиту відбулося 8-ме засідання Стратегічної ради високого рівня.

«Той факт, що ми зустрічаємося з паном Зеленським через дуже короткий термін після нашої останньої зустрічі, є демонстрацією нашої спільної волі до розвитку наших стосунків», – додав Президент Туреччини.

«Спектр нашого співробітництва простягається від туризму до співробітництва у галузі навчання – воно має багато втілень і дуже багато аспектів», – резюмував Реджеп Таїп Ердоган.