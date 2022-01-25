Україна та Велика Британія домовилися започаткувати переговори щодо подальшої лібералізації торгівлі – Володимир Зеленський

Україна запропонувала Великій Британії долучитися до спільних взаємовигідних проектів у галузях інфраструктури та енергетики. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами перемовин з Прем’єр-міністром Сполученого Королівства Борисом Джонсоном у Києві.

Глава держави зазначив: підписана позаминулого року Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство успішно працює, що доводить зростання обсягу двосторонньої торгівлі між Україною та Великою Британією на 60%.

«Ми прагнемо розширювати партнерство в усіх сферах. Ми домовилися започаткувати переговори про подальшу лібералізацію торгівлі. Крім коштів для ВМФ України, Велика Британія виділяє ще майже 2 мільярди фунтів стерлінгів на реалізацію спільних з Україною конкретних і взаємовигідних проектів у інших сферах», – повідомив Президент.

Зокрема, за його словами, Великій Британії було запропоновано долучитися до проектів у галузях інфраструктури та енергетики.

Глава держави зауважив, що 30 років тому Україна та Велика Британія встановили дипломатичні відносини, які весь цей час сповнені дружби, поваги та змісту.

«А сьогодні наші нації об’єднані заради миру в Україні, Європі та всьому світі, задля недопущення нової війни», – зазначив Володимир Зеленський і висловив сподівання, що цьогоріч словом року стане «мир».

Зі свого боку Прем’єр-міністр Великої Британії оголосив про виділення додаткових 88 млн фунтів стерлінгів фінансування на підтримку стабільності та енергетичної незалежності України.

«Це фінансування має підтримати зусилля Президента та влади з розбудови заможного українського суспільства, вільного від зловмисного впливу», – сказав Борис Джонсон.