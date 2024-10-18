У розвиток домовленостей між Президентом України Володимиром Зеленським і Прем’єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Кіром Стармером, досягнутих під час нещодавнього візиту Глави держави до Лондона, Україна та Велика Британія провели третій раунд переговорів щодо укладення двосторонньої угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства.

Сторони обговорили зміни до проєкту документа, погодили його структуру та відзначили суттєвий прогрес у погодженні ключових розділів.

«Радий, що ми значно просунулися вперед і погодили низку пріоритетних розділів майбутньої угоди. Це буде історичний договір, що закріпить основні напрями нашої співпраці на тривалий період – від безпеки до економіки, від енергетики до культури й мистецтва», – зазначив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, який за дорученням глави делегації, керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, очолив українську команду на переговорах.

Делегації України та Великої Британії затвердили графік наступних кроків для подальшої роботи над текстом угоди.