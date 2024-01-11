Україна та Велика Британія уклали безпрецедентну безпекову угоду – Президент за результатами зустрічі з Ріші Сунаком у Києві

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, який прибув до нашої країни з візитом.

Під час зустрічі лідери підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією – першу двосторонню угоду в межах Спільної декларації про підтримку України, ухваленої у Вільнюсі в липні 2023 року країнами «Великої сімки», до якої згодом приєдналися майже 30 країн. Строк дії угоди – десять років із можливістю продовження.

«Сьогодні день, коли історія Європи змінилась. Україна та Сполучене Королівство уклали нову й безпрецедентну безпекову угоду. Це не просто декларація. Це реальність, яка настане завдяки нашій співпраці та, зокрема, безпековим гарантіям від визначної глобальної сили – Великої Британії», – сказав Глава Української держави під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Ріші Сунаком у Києві.

Володимир Зеленський наголосив, що дві держави досягли найвищого та найбільш змістовного рівня відносин за весь час.

«Звичайно, тепер це – основа для подібної роботи з іншими нашими партнерами – базовий документ у розвиток відповідного рішення «Групи семи», – зазначив він.

Президент України висловив подяку Прем’єр-міністру Великої Британії за особисте лідерство, яке випереджає інших і допомагає Україні.

«Я хочу відзначити зараз і те, Ріші, що ти консолідуєш партнерів заради потрібних нам усім коаліцій – безпекових коаліцій. Зокрема, особливо цінуємо морську коаліцію, створену заради безпеки в Чорному морі. Україна вдячна Британії й за відкриття багатьох збройних сторінок у нашому захисті. Це й ракети Storm Shadow, і комплекси NLAW, і танки, які були передані нам, і дуже вагома допомога у співпраці наших розвідок. Я вдячний за все це», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави акцентував, що текст цієї двосторонньої угоди демонструє віру в Україну та повагу до нашого народу.

«Цього досягнуто завдяки сміливості кожного й кожної, хто не побоявся ворога. Все починається зі сміливості. Українці не побоялися захищати свою свободу. Українці підняли світову більшість на захист від російського терору. І кожен наш воїн, кожен наш громадянин, абсолютно всі, хто зміцнює Україну, можуть вважати це наше союзництво із Великою Британією своїм власним досягненням. Я дякую кожному українцю, хто зміцнює нашу державу, за такі можливості для України – за солідарність, на яку Україна справді заслуговує», – зазначив він.

За словами Президента, домовленості передбачають щорічну фінансову підтримку України, зокрема 2,5 млрд фунтів стерлінгів уже в поточному році. Також передбачається співпраця у зміцненні потенціалу Сил оборони й безпеки України, вітчизняного ВПК, державних інституцій і суспільних систем.

«Ми домовилися з Британією про безпеку в усіх сферах – на землі, у повітрі, на морі, у кіберпросторі, у широкій політичній взаємодії. Детально в угоді – щодо зброї. Абсолютно чітко – щодо нашого державного кордону. Принципово – щодо санкцій. Справедливо – щодо компенсації Росією збитків, які завдані її агресією. Надійно – щодо відбудови після бойових дій. Звичайно, за потреби Україна та Британія зможуть укладати й додаткові секторальні домовленості», – повідомив Володимир Зеленський.

«Завдяки цьому ми вийдемо на такий безпековий рівень, який уже самим фактом свого існування слугуватиме для стримування агресивної Росії», – заявив Глава Української держави.

Він повідомив, що строк дії цієї угоди з Великою Британією – десять років, але його може бути подовжено за аналогією з іншими подібними договорами про безпеку, укладеними глобальними лідерами.

Окремо Президент відзначив підтримку Сполученим Королівством вступу України в НАТО.

«Надані гарантії діятимуть на час до нашого вступу в НАТО. Якщо це відбудеться раніше терміну дії угоди, створена нами архітектура безпеки буде фактично інкорпорована в систему безпеки всього Альянсу», – розповів Глава держави.

За особливі заслуги в захисті суверенітету й незалежності України Володимир Зеленський нагородив Ріші Сунака орденом Свободи.

«Хай ця державна нагорода України, орден Свободи, який відзначає тебе, Ріші, твої зусилля, твою роботу, буде відзнакою і для всього британського народу – надійного захисника свободи», – сказав Президент.

Зі свого боку Прем’єр-міністр Великої Британії наголосив, що Україна ніколи не залишиться на самоті у справедливій боротьбі за своє майбутнє. За його словами, приклад України став натхненням для народу Великої Британії.

Ріші Сунак оголосив про найбільший пакет оборонної допомоги Україні від початку повномасштабної війни розміром 2,5 млрд фунтів стерлінгів.

«Це означає більше протитанкових засобів, більше ракет, сотні тисяч нових артилерійських снарядів. Підготовка для тисяч українських воїнів. 200 мільйонів фунтів буде виділено на виробництво сотень тисяч нових дронів», – розповів він.

Прем’єр-міністр Великої Британії заявив, що підписана Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією стане ядром відносин між державами, що триватимуть сотні років. За його словами, це перший документ у серії двосторонніх угод про гарантії безпеки, які базуються на Вільнюській декларації щодо підтримки України.

За словами Ріші Сунака, Угода підтверджує: якщо Росія знову нападе на Україну, то Велика Британія буде поряд з Україною, надаючи безпекову допомогу.

«Велика Британія віддає належне вашому опору, сміливості. Ми бажаємо всього найкращого Україні та вважаємо, що за вашого лідерства Україна переможе. Володимире, Британія з вами! Я думаю, що це найвеличніший момент у наших двосторонніх відносинах», – сказав він.

Ріші Сунак також заявив, що ця угода є сигналом для союзників про те, що Україна безумовно належить до родини вільних держав світу. Очільник уряду Великої Британії наголосив на підтримці майбутнього вступу України до Північноатлантичного альянсу, який, на його думку, буде сильнішим завдяки Україні.