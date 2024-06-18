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Україна та ЄС завершили роботу над текстом безпекових гарантій

19 червня 2024 року - 13:22

Україна та ЄС завершили роботу над текстом безпекових гарантій

За дорученням Президента України та очільника Офісу Глави держави заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів завершальний раунд переговорів щодо безпекової угоди з ЄС із заступником Генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарлем Фрізом.

Безпекову угоду з ЄС буде укладено на виконання Спільної декларації про підтримку України, яку Європейський Союз разом із країнами G7 схвалив у Вільнюсі 12 липня 2023 року.

Переговірні команди України та ЄС завершили узгодження тексту безпекової угоди та домовилися про її підписання вже найближчим часом.

 

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