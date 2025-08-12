Україна та європейські партнери узгодили п’ять спільних принципів – Володимир Зеленський

Україна та європейські партнери узгодили спільні п’ять принципів щодо мирних переговорів і передали їх Президенту США Дональду Трампу. Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив, спілкуючись разом із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом з представниками ЗМІ.

Глава держави розпочав робочий візит до Німеччини із зустрічі з Федеральним канцлером ФРН, на якій ішлося про двосторонні відносини.

«Ми дуже вдячні Німеччині за такий великий внесок у допомогу, посилення нашої держави, безпеки, посилення нашої протиповітряної оборони й допомогу з початку цієї війни. Дуже дякуємо за це», – сказав Президент.

Після цього відбулася координаційна розмова, у якій разом із Володимиром Зеленським та Фрідріхом Мерцом взяли онлайн-участь Президент Франції Емманюель Макрон, Президент Фінляндії Александр Стубб, Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, Президент Європейської ради Антоніу Кошта, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Лідери узгодили спільні пʼять принципів.

За словами Глави держави, це, зокрема, формат перемовин: усе, що стосується України, має обговорюватися з Україною. Потрібно готувати тристоронній формат розмови.

«Має бути припинення вогню. Це номер один. Мають бути гарантії безпеки – дійсно надійні. Сьогодні, до речі, Президент Трамп сказав про підтримку цього й про готовність Америки брати участь. Також серед погоджених принципів – Росія не може мати права вето щодо європейської та натовської перспективи України. І мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на Росію», – додав Президент.

Також обговорили ситуацію на полі бою. Володимир Зеленський наголосив, що російський лідер блефує й старається натиснути перед зустріччю на Алясці. Так само він блефує, коли намагається показати, що санкції для нього не важливі й вони не працюють. Глава держави акцентував, що санкції, навпаки, дуже допомагають і б’ють по російській воєнній економіці.

Після пресконференції лідери взяли участь у зустрічі коаліції охочих, під час якої сфокусувалися на майбутній архітектурі безпеки.