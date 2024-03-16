Україна тепер завжди матиме свою власну ударну силу в небі – звернення Президента Володимира Зеленського

Дорогі українці, українки!

Сьогодні, на жаль, збільшилася кількість загиблих після удару по Одесі: двадцять одне життя забране. Мої співчуття рідним, близьким. Усім пораненим надається необхідна допомога. Місцева влада, МВС – всі підтримують.

Обовʼязково будуть Росії відповіді й у суто військовому плані. Цими тижнями багато хто вже побачив, що російська система війни має вразливості і що ми можемо досягти цих її вразливостей своєю зброєю. Я дякую Збройним Силам України, Службі безпеки України, Головному управлінню розвідки за нову українську далекобійність. Звичайно, дякую нашому оборонно-промисловому комплексу – всім, хто працює заради української сили, бо це дійсно українська далекобійність – те, що можуть наші власні дрони. Україна тепер завжди матиме свою власну ударну силу в небі.

Окремо я хочу відзначити за цей тиждень наших воїнів, які бʼються на передовій – на землі: кожен солдат, кожен командир. Особливо на тих напрямках, де найбільш інтенсивні бої. Покровський, Курахівський, Донецька область, Купʼянський напрямок, південь. Дякую всім нашим бригадам, усім бойовим підрозділам, які знищують окупанта, забезпечують для нас більшу стабільність на фронті. Сьогодні говорили з Головкомом Сирським оперативну ситуацію проговорили детально: наявні наші можливості, наявні загрози. Відчувається, що Збройні Сили України стають міцнішими.

Ще одне. Ми завжди маємо відзначати кожен український успіх – усіх наших людей, які додають гордості за Україну й українців. Цього тижня з Туреччини повернулася наша збірна з Дефлімпійських ігор. Вперше за час незалежності наша національна дефлімпійська команда здобула найбільше золотих медалей у командному заліку. Я мав нагоду подякувати нашим спортсменам, тренерам, усім, хто допомагав команді. Вручив державні нагороди. Пишаюся тим, що наші люди здатні долати всі труднощі й, попри все, здатні приносити Україні результат.

Дякую всім, хто бʼється заради України, працює, присвячує своє життя тому, щоб Україна перемагала. Вона переможе. Я впевнений.

Слава Україні!

