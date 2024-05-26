Україна уклала двосторонню безпекову угоду з Іспанією

У Мадриді Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Документ закріплює зобов’язання Іспанії підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для відновлення її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Зокрема, цього року Іспанія надасть Україні 1 млрд євро військової допомоги. Крім того, фіксується готовність Іспанії продовжувати надавати всебічну підтримку протягом усього 10-річного терміну дії угоди.

Іспанія підтримує Ініціативу майбутніх Сил оборони України та приєдналася до кількох коаліцій спроможностей у межах Контактної групи з питань оборони України. Це «Інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона», «Артилерія», «Бронетехніка», «Морська безпека», «Інформаційні технології» та «Розмінування», які посилять Україну та покращать її оперативну сумісність із НАТО.

Іспанія й надалі підтримуватиме розвиток Сил безпеки й оборони України, надаватиме сучасне військове обладнання в різних сферах, підтримуватиме медичну підготовку та протезування українських військових, посилить морську безпеку України. Поглиблюватиметься двостороннє безпекове співробітництво у сферах розвідки, боротьби з організованою злочинністю та в оборонній промисловості, зокрема шляхом вивчення можливостей спільного виробництва та визначення можливих джерел фінансування, необхідних для розвитку оборонно-промислової бази України.

Також в угоді йдеться про гуманітарну допомогу, економічне відновлення та відбудову, підтримку українських реформ на шляху до членства в ЄС і НАТО. Окремі блоки документа присвячені питанням підтримки Української формули миру, посиленню санкцій проти РФ, упровадженню механізму відшкодування збитків та притягненню агресора до відповідальності.

Іспанія стала десятою країною, з якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Спільної декларації, ухваленої Україною та членами «Групи семи» у Вільнюсі 12 липня 2023 року. Загалом до Спільної декларації вже приєдналися 32 держави. До цього Україна підписала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією.