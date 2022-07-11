Україна вдячна Чехії за послідовну підтримку в протидії російській військовій агресії – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з делегацією Чеської Республіки на чолі з радником Прем’єр-міністра з питань зовнішньої політики та безпеки Томашем Пояром.

До складу чеської делегації також увійшли представники Міністерства оборони та Агенції з міжурядової військової співпраці.

Ігор Жовква висловив подяку уряду Чеської Республіки за тверду політичну підтримку України, а також надання вагомої практичної допомоги з метою подолання наслідків російської військової агресії.

Важливою темою розмови стала взаємодія сторін у межах чеського головування в Раді ЄС у другій половині 2022 року. Заступник керівника Офісу Президента України подякував Чехії за активну підтримку рішення щодо надання нашій державі статусу країни – кандидата на членство у Європейському Союзі.

«Україна налаштована забезпечити виконання рекомендацій Європейської комісії. Розраховуємо, що наша плідна взаємодія з чеським головуванням у Раді ЄС дасть змогу створити всі передумови для започаткування переговорного процесу щодо вступу України в ЄС», – наголосив Ігор Жовква.

Заступник керівника Офісу Президента подякував Томашу Пояру за те, що одним з пріоритетів чеського головування визначено підтримку України, зокрема повоєнне відновлення нашої держави. Було висловлено сподівання на лідерство Чехії в консолідації зусиль у цьому напрямі не лише держав – членів ЄС, а й усієї міжнародної спільноти.

Ігор Жовква закликав чеську сторону розглянути можливість патронату над одним із міст чи регіонів нашої держави.

Співрозмовники обмінялися думками щодо можливих шляхів взаємодії України та Чехії в контексті здійснення гуманітарного розмінування звільнених територій нашої країни.

На завершення зустрічі Ігор Жовква й Томаш Пояр скоординували позиції щодо заходів двостороннього політичного діалогу високого рівня на найближчу перспективу.