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Україна вдячна Литві за незмінну та всебічну підтримку – Ігор Жовква

16 лютого 2023 року - 19:05

Україна вдячна Литві за незмінну та всебічну підтримку – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із віце-міністром закордонних справ Литовської Республіки Мантасом Адомєнасом.

Він привітав співрозмовника зі 105-ю річницею відновлення державності Литви, яка відзначається сьогодні, та наголосив на динамічному й взаємовигідному характері українсько-литовського стратегічного партнерства.

Ігор Жовква ознайомив Мантаса Адомєнаса з актуальною безпековою ситуацією в контексті повномасштабної агресії Росії, що триває, а також висловив подяку за вагому практичну допомогу з боку Литви, спрямовану на зміцнення оборонних можливостей України.

Співрозмовники докладно обговорили співпрацю двох держав у контексті реалізації євроінтеграційного курсу нашої країни та важливості отримання Україною вже цього року запрошення до наступного етапу – переговорів щодо членства. 

Заступник керівника Офісу Президента висловив сподівання на підготовку та ухвалення Євросоюзом   чергового, більш потужного й амбітного 10-го санкційного пакету щодо Росії.

Особливу увагу під час розмови було приділено практичним аспектам стратегічного руху нашої держави до членства в НАТО, а також підтримки цього процесу литовською стороною. Ігор Жовква і Мантас Адомєнас скоординували подальші кроки у контексті імплементації стратегії євроатлантичної інтеграції України та підготовку до майбутнього саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі.

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